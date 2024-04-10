Поднебесный уровень: почему Слуцкий так мощно начал в Китае

Леонид Слуцкий в конце 2023-го удивил футбольную Россию, возглавив «Шанхай Шэньхуа». Китайская лига не выглядела интересным вариантом — лучшие времена здесь давно прошли, а стоимость всего чемпионата ниже, чем у отечественной Первой лиги. Но спустя несколько месяцев выбор тренера уже не выглядит так однозначно — как минимум результат у него там шикарный.

Трофей в первом же матче

Уже на старте китайской карьеры экс-тренеру ЦСКА и сборной России выпало непростое испытание — 25 февраля предстояло играть с клубом «Шанхай Порт» в Суперкубке. Соперник — местный гранд и чемпион прошлого сезона, с которым «Шэньхуа» традиционно игралось непросто. За последние восемь лет «Порт» проиграл в дерби лишь три раза.

Но для Слуцкого это не стало проблемой. «Шэньхуа» хорошо подготовился, играл гораздо бодрее и организованнее соперника. Команда Леонида Викторовича забила один мяч, но могла отличиться минимум трижды. На этом фоне «Порт» выглядел бледно, а под конец встречи и вовсе остался в меньшинстве, так что Суперкубок российский тренер забрал практически без проблем. Для «Шэньхуа» он стал четвертым в истории, а для российского специалиста — восьмым трофеем в карьере. «Хорошая работа, команда. Наши болельщики лучшие», — написал Слуцкий в соцсетях.

— Думаю, что всё у него должно хорошо сложиться в Китае, раз он так начал, — отметил в разговоре с «Известиями» экс-полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис. — Почему бы и нет? Если есть подбор игроков, финансирование, стабильность, то, наверное, должно получиться. В Китай едут хорошие футболисты. Там есть много игроков хорошего уровня. Уровень в Китае не слишком высокий, но всё равно есть с кем работать.

Итоги Суперкубка создали неплохую интригу на будущее. «Шанхай Шэньхуа» редко причисляют к фаворитам на титул — в стране хватает более дорогих и успешных команд. Да и с игрой у «цветка Шанхая» были проблемы. Но Слуцкий привнес организованность и современность, а вместе с ними и новые ожидания. Что отмечает и местная пресса:



«Слуцкий не считается тренером мирового уровня, но его прагматичный стиль игры в сочетании с эффективным мышлением привел к тому, что старая осторожность «Шэньхуа» заработала в полную силу… Слуцкий, ведя команду за титулом чемпиона суперлиги, привнес новые идеи и новое мышление, которые, возможно, станут тем питательным веществом, в котором сейчас остро нуждается китайский профессиональный футбол», — сказано в статье на сайте гостелевидения Китая CCTV.

Лучший старт в истории

Надежды Слуцкий не просто оправдывает, он явно перевыполняет план. В пяти первых турах китайской суперлиги «Шэньхуа» только побеждал, благодаря чему забрался на первую строчку и теперь лидирует с отрывом. У команды Леонида Викторовича 15 очков из 15 возможных, у идущего вторым «Порта» — 11. Кстати, разница забитых и пропущенных — 13:2, лучшая в лиге.



Стартовал Слуцкий монструозно — его команда не пропускала в чемпионате три матча подряд. За это время пали «Мэйчжоу» (2:0), «Циндао Вест Кост» (2:0) и «Шаньдунь» (3:0). Потом оборона чуть расстроилась, пошли пропущенные мячи, но победы никуда не делись — с «Чанчунем» (2:1) и «Ухань Фри Таунс» (4:1) Леонид Викторович справился уверенно. Впереди у «Шэньхуа» игры с прямыми конкурентами («Бэйцзин Гоань» дома и «Шанхай Порт» на выезде), но это другая история — Слуцкий уже выдал лучший старт в истории своего нового клуба.

— Викторович молодец, очень-очень рад за него, — отметил голкипер «Ростова» Никита Медведев. — И надеюсь, он сможет поднять уровень китайского футбола. Викторовичу желаю только удачи, больших успехов, крепкого здоровья и всего самого наилучшего. Очень надеюсь, что когда-нибудь мы еще увидим его в роли тренера в России. По моему мнению, Слуцкий — сильный специалист.

До начала сезона букмекеры не сильно верили в «Шэньхуа» — шансы на его попадание в топ-3 оценивались в 20%. После удачной серии команда Слуцкого превратилась в главного фаворита на титул, вероятность такого исхода — 26%.

При этом повторимся: с прямыми конкурентами в чемпионате Леонид Викторович еще не встречался. «Шанхай Порт», пусть и второй, не выглядит сильно хуже. У команды Кевина Муската (кстати, тренер тоже новичок суперлиги) 11 очков, разница забитых и пропущенных — 11:4 и ни одного поражения в чемпионате. С «Портом» Слуцкий будет играть 27 апреля — думается, тогда во многом и решится судьба чемпионской гонки.