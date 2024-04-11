Расстрельное дело: как директора «Гастронома № 1» приговорили к высшей мере

Прошло ровно три года с тех пор, как в 2021 году легендарный Елисеевский гастроном закрыл свои двери. Эта знаменитая торговая точка, которую называли «витриной социализма», печально известна и делом его директора Юрия Соколова — одним из самых громких в СССР. В 1982 году его обвинили в коррупции и взяточничестве, а спустя год неожиданно назначили высшую меру наказания — расстрел. Историю этого загадочного дела расскажет детективный сериал «Зло», показ которого скоро стартует на РЕН ТВ. Подробности громкого дела — в материале «Известий».

Легендарный гастроном

Три года назад, 11 апреля 2021 года, закрылся магазин «Елисеевский» на Тверской, бесперебойно работавший с 1901 года. Сейчас его витрины заклеены непрозрачной пленкой, на двери — тяжелая цепь. Во времена СССР его называли «Гастроном № 1» — он славился не только наличием любых деликатесов и продуктов, но и прогремевшей на всю страну историей о расстреле в 1984 году одного из директоров, Юрия Соколова, имя которого в Москве знали практически все.

Родился будущий начальник легендарного продмага в Ярославле, прошел Великую Отечественную войну в качестве командира взвода, имел орден Красной Звезды и «За победу над Германией». После демобилизации Юрий Соколов сменил множество профессий. Он работал, в частности, таксистом, и в конце 1950-х годов его осудили за обсчет клиентов. Но это не стало препятствием для продвижения по карьерной лестнице — в 1963 году Юрия Соколова приняли на работу в один из столичных магазинов сначала на должность продавца, и спустя почти десять лет он дослужился до поста директора «Елисеевского».

Фото: РЕН ТВ

В любое время там продавались дефицитные колбасы, конфеты и фрукты, за которыми в Москву ездили из соседних областей. Историк спецслужб, писатель-публицист Андрей Ведяев рассказал «Известиям», что помнит, как к служебному входу «Гастронома № 1» подъезжали черные «Волги». Что именно грузили в их багажники и кому это отвозилось, он узнал, когда служил в КГБ и знакомился с материалами «Елисеевского» дела.

— Это было «телефонное право». Звонили, договаривались, просили подойти во столько-то туда-то: «Зайдите, отдадите конверт, сядете в машину — и вам в багажник положат». Черные «Волги» все одинаковые были, милиция их не трогала, — поделился он.

Фото: РЕН ТВ

В «Елисеевском» закупалась вся советская богема: от народных артистов до членов ЦК партии. Юрию Соколову, например, покровительствовал первый секретарь Московского горкома КПСС Виктор Гришин. Тем временем делом директора гастронома занимались в КГБ.

— Использовались методы аудио- и видеофиксации. Под видом монтера сотрудники установили оперативные средства у него в кабинете. И было зафиксировано, что каждую пятницу туда приходят все руководители филиалов, все руководители отделов и приносят толстые конверты, — рассказал Андрей Ведяев.

Расстрел за взятки

Новость об аресте Юрия Соколова стала шоком для всех — закованного в наручники директора «Елисеевского» демонстративно провели через торговый зал. На улице Горького Соколова усадили в черную «Волгу» и отвезли в изолятор «Лефортово» — это было 30 октября 1982 года. Бывшего директора обвинили во взяточничестве и расхищении продовольствия.

Через 11 дней после громкого задержания скончался генсек Леонид Брежнев, в ноябре к власти пришел Юрий Андропов — он и решил навести порядок в торговле. После Соколова были арестованы многие руководители известных магазинов — «Новоарбатского», ГУМа, Мосплодовощпрома, «Диетторга». Все они получили длительные сроки наказания.

На начальном этапе следствия Юрий Соколов все обвинения категорически отрицал, но когда понял, что высокопоставленные клиенты ему не помогут, начал говорить. Следователи пообещали ему скостить срок за признание.

Фото: РЕН ТВ

«Пересчитывая принесенные мне Маслюк (руководитель филиала № 3 гастронома № 1) деньги, я узнал, что первая взятка мне от нее составила 1000 рублей, — цитируются его словам в материалах дела. — Вторую взятку Маслюк дала мне примерно в марте 1982 года также в сумме 1000 рублей, третья взятка от Маслюк мной была получена, если не ошибаюсь, в июне 1982 года. Тогда она передала мне 800 рублей, тоже в конверте в моем кабинете».

Бывший директор гастронома рассказал сотрудникам правоохранительных органов и где хранится его черная рабочая тетрадь — в нее он вписывал доходы, расходы и другой компромат. Но следователей напугали фигурировавшие там имена — их обладатели занимали высокие посты в государстве. А Соколов дополнительно делился со следствием известными ему фактами.

Всего он получил взяток на почти 300 тыс. рублей. Из них более чем 170 тыс. передал выше.

Фото: РЕН ТВ

Расследование дело руководителя гастронома шло больше года. Все ожидали, что арестованному дадут большой срок за многочисленные взятки и хищения. На последнее заседание в Верховном суде СССР приказали явиться всем директорам московских магазинов, среди которых были знакомые и друзья подсудимого.

«Приговорить к высшей мере — расстрелу», — огласил решение судья.

Вместо, казалось бы, ожидаемого шока и паузы в зале незамедлительно раздались громкие аплодисменты. Соколов застыл на скамье подсудимых, он побледнел и опустил голову.

Политические игры

Арест и дальнейший расстрел директора Елисеевского гастронома в какой-то мере был частью политических игр, считает историк Наталья Зинович.

— Крупные коррупционные расследования совпали с ослабеванием власти генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, — напомнила она «Известиям». — У него были проблемы со здоровьем, и в правительстве понимали, что исполнять свои обязанности он в скором времени не сможет. Началась закулисная борьба за власть.

Главными кандидатами на должность генсека партии были член политбюро Виктор Гришин и тогда еще председатель КГБ Юрий Андропов.

Фото: РЕН ТВ

— Юрий Андропов понимал: чтобы обогнать Гришина, нужны громкие дела, — отметила Наталья Зинович. — Поэтому он начал борьбу с коррупцией. Символично, что Юрий Соколов был арестован в октябре 1982 года, за несколько дней до смерти Брежнева.

Соколов и стал одной из первых жертв крупной чистки.

— Снабжение городов в СССР было жестко регламентировано, — объяснила историк. — Всё зависело от категории города — чем крупнее, тем больше снабжение и тем больше продуктов попадало на прилавки гастрономов. В «Елисеевский» попадало большое количество дефицитных товаров, а порой и экзотичных. Но на прилавки они, конечно, не выставлялись.

Фото: РЕН ТВ

Соколов использовал схему «естественной убыли» — это списание продуктов. Например, коробка с конфетами испортилась, молоко пролилось или просто что-то не доехало. Все эти списанные продукты и продавались «с черного входа».

— Большинство обвиняемых по делу о коррупции получили только сроки — до 15 лет. Но Юрия Соколова приговорили к расстрелу, чему многие удивились, — отметила историк. — И несмотря на то что главный организатор чисток Юрий Андропов умер в феврале 1984 года, это никак не повлияло на положение дел Соколова. Его расстреляли 14 декабря того же года.

Борьба за справедливость

Об этих и других криминальных тайнах времен позднего СССР будет рассказано в детективном сериале «Зло», показ которого уже совсем скоро стартует на РЕН ТВ. Экранизация одноименного романа Эдуарда Хруцкого основана на подлинных расследованиях конца 1970–1980-х и в деталях показывает обстоятельства эпохи, облекая реальные события в увлекательную художественную форму. Генеральные продюсеры проекта — Владимир Тюлин («Банда «ЗИГ ЗАГ», «Библиотекарь», «Операция «Неман», «СМЕРШ», «СМЕРШ. Продолжение», «Ваша честь», «Сержант»), Алексей Пиманов («Одиннадцать молчаливых мужчин», «Крым», «Мужчина в моей голове», «СМЕРШ», «Власик. Тень Сталина», «Банды», «Маргарита Назарова», «Жуков»), Ольга Погодина («Мужчина в моей голове», «Несокрушимый», «Маргарита Назарова», «Отражение», «Любовь прет-а-порте», «Легенда Феррари», «Телекинез»)

Фото: РЕН ТВ

Главный герой сериала — журналист Юрий Ельцов в исполнении Даниила Страхова — работает в «Известиях», но комфортной карьере, которую ему сулят за «правильное» поведение, предпочитает борьбу за справедливость. Вместе со своим другом следователем Игорем Анохиным (Евгений Харитонов) он распутывает преступления, ниточки которых тянутся на самый верх.

— Большинство сюжетных мотивов в сериале, в том числе дело директора «Елисеевского», происходили в реальности. Ельцов и Анохин — выдуманные персонажи, но действуют они в реальных обстоятельствах. И конечно, мы стремились воссоздать детали эпохи, создать выразительный образ времени, — поделился с «Известиями» сценарист проекта Андрей Житков.

В кадре фигурирует множество характерных примет времени: начиная от реального здания «Известий», где работает Ельцов и заканчивая популярной пивной «Яма». Вдобавок сам характер изображения напоминает о шедеврах советского кинематографа: при цветокоррекции создатели ориентировались на типичную пленочную картинку 1980-х.

Фото: РЕН ТВ

— Восьмидесятые — одна из самых «модных» эпох в современном кино, причем как в западном, так и в отечественном. С одной стороны, тут есть ностальгия, ведь аудитория старше 45 лет хорошо помнит этот период и хочет иногда возвращаться в детство, — считает киновед, кандидат филологических наук, обозреватель «Известий» Сергей Сычев. — Но с другой стороны, самая активная киносмотрящая аудитория всё же куда младше, и для нее 1980-е столь же непривычны, как миры из фэнтези. Потому они и интересны.

Вне зависимости от возраста современный зритель стремится найти в недалеком прошлом ответы на вопросы, возникающие у нас сегодня, и услышать отголоски наших нынешних проблем. Кинематограф как раз делает эту эпоху для нас более близкой и высвечивает ее актуальность. «Зло» — яркий тому пример, резюмировал эксперт.