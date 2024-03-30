Игры в разум: какие премьеры сериалов ждут нас в апреле

В апрельском списке — премьеры сериалов на любой вкус: от комедийных отечественных «Казачка» и «Цирка» до мрачного нуара детективного «Шугара», телеверсии компьютерной игры «Фоллаут» и очередной постановки «Талантливого мистера Рипли» — на сей раз в виде многосерийного телезрелища. О самых интересных премьерах сериалов апреля рассказывают «Известия».

«Пэриш»

1 апреля

АМС

Грэйсиан Пэриш — успешный бизнесмен, любящий муж и отец, который наслаждается своей законопослушной жизнью и тщательно прячет в самом дальнем шкафу скелеты своего прошлого. Однако, когда его сына жестоко убивают, а бизнес разоряют, становится ясно: уйти от гнета былых ошибок не удастся. Ради мести Пэриш вновь возвращается в мир криминала: ему предстоит сесть за руль автомобиля, который увезет бандитов с места преступления. Но наниматель Пэриша, зимбабвийский гангстер, заправляющий торговлей людьми, не знает понятий и не видит берегов, и поэтому ситуация стремительно выходит из-под контроля.

Тем, кто соскучился по сериалу «Во все тяжкие», наверняка будет приятно встретиться со звездой культовой саги Джанкарло Эспозито, исполнившим в «Пэрише» главную роль, а также вновь погрузиться в атмосферу насквозь криминального мира, где даже самые законопослушные обыватели со временем вынуждены примкнуть к одной из воюющих бандитских группировок — либо из-за того, что жизнь не оставляет им выхода, либо из-за изначальной испорченности человеческой природы.

«Казачок»

1 апреля

ТНТ

Тот факт, что прикосновение к корням благотворно влияет на неокрепшие юные умы, российские кинематографисты заучили твердо. Молодежные фильмы из серии «Вперед, в прошлое» — от «Мы из будущего» до «Холопа» — на экраны выходят регулярно и исправно демонстрируют нравственное преобразование беспутных тинэйджеров под влиянием бескомпромиссной мудрости предков. На сей раз в роли отцов-наставителей выступят донские казаки.

Московского школьника Степана в наказание за проваленные экзамены родители отправляют на лето к бабушке (интересный способ воспитать у подростка уважение к престарелой родственнице). Страдания Степана воистину жестоки: грубые местные гопники и полное отсутствие интернета (цифровизация до станицы, похоже, не добралась). Но и этого мало — провалившись в колодец, Степан оказывается всё в той же станице — но в 1612 году. Предки-казаки живо вправят парню мозги , поставят на довольствие, определят на службу и покажут, как надо родину любить против польских интервентов. Экзамен по истории Степан теперь явно сдаст на отлично. С нашим атаманом не приходится тужить.

«Цирк!»

СТС

1 апреля

Нет ничего смешнее, чем общение необученных людей с серьезными животными, это мы помним еще по великолепному «Полосатому рейсу». В новом сериале к зверям выпустили трех недотеп, отправленных в цирк на исправительные работы. В окружении мачо-дрессировщика, мажора-иллюзиониста, железной леди — метательницы ножей и прочих заслуженных цирковых работников им предстоит переродиться и обрести себя. Для этого, правда, придется проделать ряд уморительных кунштюков: воришка-детдомовец Тимофей (Егор Кирячок — «Юность») попадет в избыточно крепкие женские руки и подружится с лошадьми, неисправимый бабник Сева (Иван Злобин — «Миттельмарш») покорит холодное сердце метательницы ножей, а толстый и неуклюжий маменькин сынок Валик лично пообщается с тиграми и медведями и в образе гигантского попугая взлетит под цирковой купол на потеху публике.

Продюсером сериала выступил директор Большого московского цирка Эдгар Запашный, он же пообещал показать в сериале реальное цирковое закулисье.

«Рипли»

Netflix

4 апреля

Романы Патриции Хайсмит, пожалуй, держат первенство в истории современной литературы по числу звездных экранизаций. По ее произведениям поставлены такие разные и равно гениальные картины, как «Незнакомцы в поезде» Альфреда Хичкока, «Скажите ей, что я ее люблю» Клода Миллера, «Крик совы» Клода Шаброля и «Глубокие воды» Мишеля Девиля. Режиссеры французской «новой волны» к Хайсмит были особенно неравнодушны: одной из самых ярких постановок по ее книгам стал фильм «На ярком солнце» (1960) Рене Клемана. Там блистательного авантюриста Рипли, отправившегося в Италию, чтобы уговорить наследника американского бизнесмена взяться за ум и вернуться в Штаты, сыграл юный и блистательный Ален Делон.

Четыре десятилетия спустя в экранизации Энтони Мингелы в роли Рипли сверкнула звезда Мэтта Дэймона, а плейбоя и прожигателя Дики сыграл Джуд Лоу, также проложивший себе этой ролью дорогу к серьезному кино. Н а сей раз романом «Талантливый мистер Рипли» занялся Стивен Зеллиан, сценарист «Списка Шиндлера» и «Банд Нью-Йорка». Главные роли сыграют Эндрю Скотт («Черное зеркало», «Темные начала») и Джонни Флинн («Гений», «Отверженные»). Сумеет ли Скотт потягаться если не с Делоном, то с Дэймоном, непременно стоит узнать; зрелище обещает быть интересным.

«Точка ноль»

«Иви»

4 апреля

Фильмы и сериалы про эпидемии любимы публикой еще со времен «Штамма «Андромеда» и «В город пришла беда». Особенно здорово «выстрелил» одноименный отечественный сериал, вышедший аккурат в начале пандемии COVID-19 и оттого неизбежно захвативший зрительское воображение. Несколько лет спустя создатели «Точки ноль» решили повторить успех коллег. Подкрепляет интерес и выбор актрисы на главную роль: маститого вирусолога из столицы сыграет секси-блондинка Марина Александрова.

Косность народных масс и скрытые от глаз общественности нарушители экологических норм с местного мясокомбината совместными усилиями играют в команде противника, мешая вирусологу бороться с распространением опасной заразы. Опасный чумной вирус, жутковатые зараженные звери и таинственный лес прилагаются: саспенса будет в избытке.

«Шугар»

Apple TV+

5 апреля

Лос-анджелесский частный детектив Джон Шугар расследует исчезновение любимой внучки легендарного голливудского продюсера Оливии Сигел. Но, похоже, у самого детектива темных тайн не меньше, чем у таинственных похитителей.

Визуальная стилизация под традиционный нуар впечатляет: лимузины и собаки, черные костюмы и драки на ножах, издерганные верхушки пальм на фоне песочного неба и жестяного солнечного круга, который кидает на вечерние улицы пятна обманчивого света, отводящие глаз. Режиссер сериала — Майкл Протосевич, сценарист фильма «Я — легенда», в роли Джона Шугара — звезда «Банши Инишерина» и «Джентльменов» Колин Фаррелл. Ансамбль обещает быть интересным: готовимся оценить.

«Франклин»

Apple TV+

12 апреля

Стейси Шифф — лауреат Пулитцеровской премии за биографию жены Владимира Набокова «Вера: Миссис Владимир Набоков», так что для России она не чужой человек. В мире Шифф куда более известна умением самый заурядный биографический эпизод превратить в захватывающую феерию: «Пулитцер» абы кому не достается. Сериал «Франклин» поставлен на основе ее биографии американского президента, ученого, изобретателя и дипломата Бенджамина Франклина.

В возрасте 70 лет, в разгар войны за независимость Франклин неожиданно для себя был отправлен послом молодого американского государства во Францию. Не имея никакого дипломатического опыта, с помощью одного только здравого смысла, логики и умения находить нестандартные решения Франклин сумел перехитрить толпу международных шпионов и интриганов, убедить монархическую Францию поддержать США и даже заключить союз с французскими революционерами. В роли Франклина — звездный Майкл Дуглас, который в любом случае достоин внимания.

«Фоллаут»

Prime

12 апреля

Сериал снят по культовой одноименной компьютерной игре, первая версия которой вышла еще в 1997 году. Действие разворачивается в Лос-Анджелесе в далеком будущем, через сотни лет после глобальной ядерной войны, уничтожившей большую часть жизни на планете и превратившей существование оставшихся в ад. Потомки выживших обитают в подземных убежищах, выстроенных корпорацией «Волт-Тек», скрываясь от радиации, мутантов, бандитов и прочих опасностей радиоактивной пустыни.

Разведчица выживших Люси должна выйти в постапокалиптический мир и увидеть, насколько он пригоден для нормальной жизни. Ответ получается, как водится, отрицательным: наверху Люси ждут существа из кошмаров, о существовании которых жители подземелий даже не подозревали. Как положено главному персонажу компьютерной игры, Люси предстоит найти союзников, расправиться с врагами и выжить. Шоураннеры проекта Джонатан Нолан и Лиза Джой раньше работали над «Миром Дикого Запада»: рекомендация вполне достойная.