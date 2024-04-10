Эксперт объяснил ослабление рубля

Ослабление рубля может быть связано в том числе с возросшими расходами госбюджета, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Об этом он рассказал «Известиям» 10 апреля.

Ранее в этот день евро поднимался выше 101 рубля, доллар торговался в районе 93 рублей.

«Рубль продолжает сдержанно, но планомерно дешеветь. Скорее всего, это обусловлено возросшими расходами госбюджета, которые в том числе увеличивают спрос на импорт. Это вместе с вероятным относительно высоким объемом оттока капитала за рубеж продолжает оказывать давление на курс рубля. В то же время жесткая денежно-кредитная политика Банка России и другие меры лишь удерживают рубль от более быстрого ослабления», — объяснил Бабин.

По его мнению, если не произойдет существенного изменения геополитической обстановки или санкционного режима, то рубль может продолжить умеренно дешеветь в среднесрочной перспективе — в течение 6–12 месяцев.

Ранее, 1 апреля, финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал «Известиям», что в этом месяце курс доллара может подняться выше 93,3 рубля, в то же время евро будет торговаться в диапазоне 97,9–101,65 рубля, а юань — 12,48–13 рублей. Он уточнил, что на рынке действует множество разнонаправленных факторов, способных изменить ситуацию с курсом. Эксперт обратил внимание на то, что цены на энергоносители продолжают расти, что, в свою очередь, поддержит курс национальной валюты. Также налоговые выплаты российских экспортеров и продажа валютной выручки Центральным банком Российской Федерации положительно влияют на нацвалюту.