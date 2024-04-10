В Чите девушке откусили часть губы во время конфликта в ночном клубе

В Чите в ночном клубе во время конфликта между двумя девушками одна из них откусила другой кусочек губы. Об этом сообщили 10 апреля в пресс-службе управления МВД по Забайкальскому краю.

Сообщение в полицию поступило из медучреждения. Знакомые отметили, что не смогли найти откушенный фрагмент губы, чтобы передать его медикам. Нападавшая могла его проглотить, добавила «Газета.Ru».

«Девушка, которая, предположительно, в ходе возникшей ссоры откусила часть нижней губы читинке 1999 года рождения, установлена и опрошена сотрудниками полиции», — приводит сообщение МВД «РИА Новости».

Проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза по определению тяжести причиненного вреда.

Ранее, в феврале, в Санкт-Петербурге в результате конфликта между двумя молодыми людьми один из них отрезал другому ухо. Конфликт произошел после того, как один приятель позвал второго в свою квартиру для совместного времяпровождения. Во время ссоры гость схватился за нож, пырнул хозяина жилья в глаз и отрезал ему ухо. Нападавшего задержали.