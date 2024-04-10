В РАН рассказали о промежуточных результатах проекта «SIRIUS-23»

В настоящее время проводится самый продолжительный этап эксперимента по моделированию полета на Луну «SIRIUS-23». О промежуточных результатах работы в среду, 10 апреля, рассказал исполнительный директор и председатель оргкомитета эксперимента «SIRIUS-23», заведующий лабораторией физиологии иммунной системы Института медико-биологических проблем РАН Сергей Пономарев.

По его словам, в настоящее время идет годичная изоляция участников эксперимента.

«С нашей точки зрения, человек является, наверное, одним из наиболее уязвимых факторов при полете в дальний космос. И наша задача заключается в том, чтобы минимизировать риски, связанные с человеческим фактором. И для этого мы проводим, в том числе, изоляционные эксперименты, чтобы оценить, каким образом депривация, изоляция влияют на совершенно разные системы организма и человека», — сказал Пономарев на пресс-конференции в МИЦ «Известия».

В целом, по его словам, наземные изоляционные эксперименты дают очень много возможностей по проведению медико-биологических экспериментов.

«В проведенных экспериментах был получен ряд, не побоюсь этого слова, уникальных данных, которые характеризуют различные физиологические системы. А я, как заведующий лаборатории иммунной системы, могу сказать, что в этих экспериментах получили ответ на очень интересный вопрос», — заявил ученый.

Он отметил, что во время космического полета у космонавтов, несмотря на их крепкое здоровье, наблюдается ряд эффектов, связанных с дисфункцией иммунитета. Например, это реактивация герпес-вирусных инфекций, реактивация условно патогенной микрофлоры, которая приводит к ларингитам, ринитам и другого рода заболеваниям. При этом, если посмотреть на показатели, то они находятся в пределах клинической нормы.

«Стали разбираться, в чем же дело. Выяснилось, что во время действия факторов с космическим полетом происходит изменение в системе иммунитета. Они, как правило, разнонаправленные. Вот эти разнонаправленные изменения, которые выходят за пределы своего индивидуального коридора, <…> в конечном итоге приводят к тому, что ослабевает иммунный надзор, и мы наблюдаем реактивацию различных инфекций. Это вот одна из интересных вещей», — рассказал Понамарев.

Таким образом бактерии, которые обитают на коже, слизистой носа и т.д. становятся противниками организма, и космонавт заболевает.

11 мая ученые из Института медико-биологических проблем собрали заявки для исследований в рамках программы SIRIUS-23 — самого продолжительного этапа эксперимента по моделированию полета на Луну. Он начался в ноябре 2023 года и продлится один год. Это время шестеро испытателей проведут в изолированном блоке, имитирующем космический корабль, где будут отрабатывать сценарии будущей лунной экспедиции.