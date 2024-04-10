Спасение утопающих: последствия прорыва дамбы в Орске

Наводнение в Оренбургской области продолжается. Вода распространяется на новые территории, ведутся восстановительные работы на дамбе, окончательный ущерб еще предстоит определить. Все подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Прорыв дамбы в Орске произошел еще 5 апреля, тогда в Оренбуржье ввели режим ЧС федерального уровня
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Сейчас в регионе работают сотрудники МЧС, задействована спецтехника
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Вода угрожает и соседней Тюменской области, объявлена превентивная эвакуация
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
По последней информации, подтоплено около 13 тыс. жилых домов и 15 тыс. приусадебных участков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Эвакуировано около 8 тыс. человек, все пострадавшие получат материальную помощь
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Местные жители находятся в пунктах временного размещения, ущерб еще предстоит оценить
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Уже закрыты четыре шлюза прорванной дамбы, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин прибыл в Орск и подтвердил, что в регионе будет возведена дамба новой мощности
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Ветеринары начали отлов бездомных животных, их доставляют в специальные приюты
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
По мнению экспертов, на стабилизацию ситуации может уйти несколько недель
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Все технические решения по защите Орска, пострадавшего из-за паводков, будут приняты, в городе есть водоснабжение и электроэнергия, заявил министр строительства и ЖКХ Файзуллин
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