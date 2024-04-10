В Госдуме оценили идею запретить должникам по ЖКУ получать онлайн-заказы

Идея запретить должникам по «коммуналке» получать товары с Ozon и Wildberries довольно странная. Такое мнение заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева высказала в среду, 10 апреля, комментируя такой способ борьбы с неплательщиками за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

Ранее в Сети появилась информация, что такой способ борьбы с должниками стали применять в Белоруссии. Об этом сообщила местная газета «Дзянніца».

«Идея довольно странная. Почему именно Wildberries и Ozon? А если это жизненно важные товары? Или, например, памперсы», — сказала депутат в беседе с Lenta.Ru.

Она отметила, что в условиях российской правовой системы подобная инициатива невозможна.

«На самом деле неоднократно коллеги предлагали запретить хотя бы продажу квартир имеющим долги, пока человек их не погасит, или, наоборот, закреплять долги за квартирами. Но Министерство экономического развития и правовики говорят, что это невозможно, потому что сделки отдельно, оплата ЖКХ отдельно, и нельзя их связывать», — цитирует парламентария сайт kp.ru.

По данным на лето 2023 года, долги россиян за жилищно-коммунальные услуги приблизились к отметке в 900 млрд рублей, передает телеканал «360».

Ранее, 8 апреля, заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что в России следует ввести запрет на вкладывание в почтовые ящики жителей любых рекламных материалов, в том числе листовок, которые помещают внутрь квитанций об оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).