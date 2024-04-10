Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Чемодан с взрывчаткой найден в заброшенном доме в Запорожской области
Общество
ВСУ пытались добить с помощью дрона раненых сотрудников ГТРК «Луганск»
Общество
Мурашко поручил обеспечить жителей Курганской области необходимыми лекарствами
Общество
Осужденный на четыре года колонии Стрелков выразил желание участвовать в СВО
Происшествия
В Чехове ищут сбежавшего от силовиков подозреваемого
Общество
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг отметки 10 м 10 см
Общество
Начальник управления МВД привлекал подчиненных к ремонту своих коттеджей
Общество
Файзуллин поддержал решение построить в Орске новую мощную дамбу
Мир
Минторг США включил в черный список компании из РФ, Китая и ОАЭ
Мир
В Верховной раде не исключили «мобилизацию» автомобилей украинцев
Мир
Столтенберг поприветствовал идею Финляндии разместить структуру НАТО рядом с РФ
Наука и техника
В РАН назвали «Ангару-5» будущим российской космонавтики
Наука и техника
В РАН рассказали о промежуточных результатах проекта «SIRIUS-23»
Мир
На Украине призвали женщин быть готовыми к мобилизации
Мир
Британская BAE Systems заключила контракт на ремонт гаубиц L119 на Украине
Мир
Посол Мексики прокомментировал данные СВР о вербовке мексиканцев в ВСУ

В Госдуме оценили идею запретить должникам по ЖКУ получать онлайн-заказы

Депутат ГД: в РФ запрет должникам по ЖКУ получать онлайн-заказы невозможен
0
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Идея запретить должникам по «коммуналке» получать товары с Ozon и Wildberries довольно странная. Такое мнение заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева высказала в среду, 10 апреля, комментируя такой способ борьбы с неплательщиками за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

Ранее в Сети появилась информация, что такой способ борьбы с должниками стали применять в Белоруссии. Об этом сообщила местная газета «Дзянніца».

«Идея довольно странная. Почему именно Wildberries и Ozon? А если это жизненно важные товары? Или, например, памперсы», — сказала депутат в беседе с Lenta.Ru.

Она отметила, что в условиях российской правовой системы подобная инициатива невозможна.

«На самом деле неоднократно коллеги предлагали запретить хотя бы продажу квартир имеющим долги, пока человек их не погасит, или, наоборот, закреплять долги за квартирами. Но Министерство экономического развития и правовики говорят, что это невозможно, потому что сделки отдельно, оплата ЖКХ отдельно, и нельзя их связывать», — цитирует парламентария сайт kp.ru.

По данным на лето 2023 года, долги россиян за жилищно-коммунальные услуги приблизились к отметке в 900 млрд рублей, передает телеканал «360».

Спамный инстинкт: граждан хотят избавить от рекламы через платежки ЖКУ
Пожилые люди часто воспринимают эту информацию как руководство к действию

Ранее, 8 апреля, заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что в России следует ввести запрет на вкладывание в почтовые ящики жителей любых рекламных материалов, в том числе листовок, которые помещают внутрь квитанций об оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024