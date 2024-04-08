В Госдуме предложили запретить вкладывать рекламные материалы в почтовые ящики

В России следует ввести запрет на вкладывание в почтовые ящики жителей любых рекламных материалов, в том числе листовок, которые помещают внутрь квитанций об оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила в понедельник, 8 апреля.

Депутат уточнила, что запрет должен касаться всей рекламы, которая попадает в почтовые ящики, вместе с платежкой или без нее.

«Потому что разрешение на предоставление им такой информации должны давать собственники. Я нисколько не сомневаюсь в том, что в почтовые ящики и [рядом с ними] должно попадать только то, что согласовано с собственниками и с общим собраниемо», — подчеркнула она в беседе с «Абзацем».

Она добавила, что получает очень много обращений, к которых люди жалуются на огромное количество макулатуры, забивающей ящики.

Электронные платежки за ЖКУ распространят на всю страну — россияне смогут отказаться от бумажного варианта, написав соответствующее заявление. Такой законопроект депутатов «Единой России» от Краснодарского края поддержала комиссия Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан, а также профильный комитет по строительству и ЖКХ.

Ранее, в октябре 2020 года депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил ввести запрет на любую рекламу в почтовых ящиках домов, передает RT.