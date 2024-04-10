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Эксперт спрогнозировал рост спроса компаний на страхование от терактов на 30%

Эксперт Титов: спрос бизнеса на страхование от терактов может вырасти на 30%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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По итогам 2024 года спрос бизнеса на страхование от терактов может вырасти на 30%, рассказал «Известиям» заместитель гендиректора страхового консультанта АСТ по страхованию имущества и ответственности Денис Титов. При этом спрос на это покрытие будет расти и дальше, считает он.

Ранее в этот день сообщалось, что спрос бизнеса на страхование от терактов вырос на 20–100% в последние две недели. Об этом «Известиям» рассказали крупнейшие игроки рынка. После трагедии в «Крокусе» за такими полисами стали чаще обращаться промышленные предприятия, бизнес-центры и многофункциональные комплексы, где обычно размещаются гостиницы, офисы и магазины.

«Произошедшая трагедия так потрясла общество, что многие люди стали сопереживать и проецировать ситуацию на себя. Причем не только роль посетителей. Люди поставили себя на место арендодателя, владельца помещения, организатора мероприятия. Среди этих людей, конечно же, есть и собственники, генеральные директора и другие ответственные лица, которые страхуют свой бизнес. СМИ на следующий же день начали просчитывать стоимость убытков и выяснять, был ли объект застрахован, а если да — то в какой страховой. Так, страшное событие в очередной раз актуализировало тему страхования», — отметил Титов.

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Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались люди, которые устроили стрельбу и подожгли концертный зал. По данным на 30 марта, погибли 144 человека. Число пострадавших достигло 551. Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Предполагается, что ущерб из-за атаки на концертный зал может составить от 6 млрд до 12 млрд рублей.

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