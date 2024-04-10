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- Нечем покрыть: спрос бизнеса на страховки от терактов подскочил после трагедии в «Крокусе»
Нечем покрыть: спрос бизнеса на страховки от терактов подскочил после трагедии в «Крокусе»
Спрос бизнеса на страхование от терактов вырос на 20–100% в последние две недели. Об этом «Известиям» сообщили крупнейшие игроки рынка. После трагедии в «Крокусе» за такими полисами стали чаще обращаться промышленные предприятия, бизнес-центры и многофункциональные комплексы, где обычно размещаются гостиницы, офисы и магазины. Программа, в которую включены риски теракта и диверсий, защищает имущество организаций. Однако если страхование мест массового скопления людей станет фактически обязательным, то полис будет покрывать также жизнь и здоровье граждан.
Какие компании стали чаще покупать страховку от терактов после «Крокуса»
Спрос бизнеса на страхование от терактов резко вырос после трагедии в «Крокусе». В «Альфа Страховании» число обращений на подключение этого риска увеличилось почти в два раза, рассказала руководитель управления страхования имущества юридических лиц компании Ирина Волжанина. Она ожидает продолжения этой тенденции.
В «Югории» тоже отметили повышение спроса за последние две недели. Всего количество обращений на включение риска терроризма в полисы и число запросов о таких тарифах повысилось на 20%. Однако в европейской части России динамика значительно выше — интерес увеличился на 90%, сообщили в пресс-службе организации.
Спрос вырос со стороны бизнес-центров и многофункциональных комплексов (они обычно совмещают в себе торговые, офисные и гостиничные помещения), отметил заместитель генерального директора компании «Абсолют Страхование» Михаил Алексеев. Он добавил: порядка 12–15% от общего числа застрахованных локаций уже оценивают размер доплаты или оформляют дополнительную защиту от терроризма и диверсий.
Раньше компания бонусом предоставляла небольшое покрытие этого риска (обычно на сумму до 20 млн, иногда — до 100 млн рублей). А сейчас клиенты просят увеличить ее до 1 млрд рублей, уточнил Михаил Алексеев.
Количество запросов на включение риска терроризма действительно выросло на фоне события в Красногорске, подтвердил заместитель генерального директора по продажам non-life ГК «Зетта Страхование» Кирилл Якимишен. По его словам, эта тенденция видна и среди клиентов с действующими договорами, и в потоке новых запросов.
Тенденцию подтвердили также в «Согласии». Там добавили: наиболее востребовано такое страхование на промышленных предприятиях. При этом рост обращений на подключение этих рисков отмечался и после других резонансных событий. Поэтому говорить о системном спросе пока нельзя.
Скорее всего, после нынешнего всплеска число обращений стабилизируется на среднесрочном горизонте, ожидает Кирилл Якимишен из «Зетта Страхования».
Впрочем, интерес к таким полисам подкрепляется и другими происшествиями. Зачастую судебная власть трактует разрушения из-за падения беспилотников как акт терроризма, рассказали в «Совкомбанк Страховании». Поэтому за последний год доля полисов с покрытием риска терроризма в портфеле страхования имущества выросла примерно на 10%.
Тенденция продолжится, особенно для защиты от падения БПЛА, считают в пресс-службе «Югории». Там отметили, что запросы на подключение риска терроризма стали поступать от предприятий из Среднего Поволжья и Татарстана. Ранее они не проявляли такого интереса.
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Компании стремятся защитить бизнес, поэтому адаптируют стратегию страхования в соответствии с изменяющимися условиями и угрозами, резюмировали в «Югории».
Как действует страховка от терактов
Такие события, как трагедия в «Крокусе», закономерно вызывают желание у компаний и граждан обезопасить себя — как за счет повышения уровня безопасности, так и с помощью полисов, сообщили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).
Опасность террористических угроз тоже способствует росту спроса на такое покрытие, считает заместитель гендиректора страхового консультанта АСТ по страхованию имущества и ответственности Денис Титов.
Сейчас страхование от терактов по большинству объектов весьма ограничено или отсутствует вовсе, отметил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. С одной стороны, бизнес не был готов платить за него. А с другой — игрокам рынка было сложно составить полноценные портфели этих рисков и предложить приемлемые тарифы. Теперь эта ситуация может измениться, считает эксперт.
Цена полиса зависит от расположения объекта, его промышленного назначения, а также стоимости оборудования и имущества, пояснил директор департамента страхования промышленных рисков ПАО СК «Росгосстрах» Кирилл Попов. Тарифы могут варьироваться от 0,2 до 2–3% от необходимого лимита ответственности (максимальной суммы выплаты).
При этом полисы от терактов и диверсий в первую очередь защищают имущество организаций, подчеркнул Алексей Бредихин. Помочь защитить граждан может принятие закона об обязательном страховании ответственности организаторов массовых мероприятий, считает эксперт. Сейчас власти активно обсуждают эту тему.
Предполагается, что владельцы таких объектов должны будут обеспечить покрытие вреда жизни и здоровью людей вне зависимости от вины собственника в произошедшем, пояснили в пресс-службе ВСС. Сейчас обсуждается лимит выплаты в 2–3 млн рублей на каждого потерпевшего. То есть если гражданин, посетивший объект массового скопления людей, пострадал (в том числе в результате теракта), то он или его близкие получат компенсацию.