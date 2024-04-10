Нечем покрыть: спрос бизнеса на страховки от терактов подскочил после трагедии в «Крокусе»

Спрос бизнеса на страхование от терактов вырос на 20–100% в последние две недели . Об этом «Известиям» сообщили крупнейшие игроки рынка. После трагедии в «Крокусе» за такими полисами стали чаще обращаться промышленные предприятия, бизнес-центры и многофункциональные комплексы , где обычно размещаются гостиницы, офисы и магазины. Программа, в которую включены риски теракта и диверсий, защищает имущество организаций. Однако если страхование мест массового скопления людей станет фактически обязательным, то полис будет покрывать также жизнь и здоровье граждан.

Какие компании стали чаще покупать страховку от терактов после «Крокуса»

Спрос бизнеса на страхование от терактов резко вырос после трагедии в «Крокусе». В «Альфа Страховании» число обращений на подключение этого риска увеличилось почти в два раза , рассказала руководитель управления страхования имущества юридических лиц компании Ирина Волжанина. Она ожидает продолжения этой тенденции.

В «Югории» тоже отметили повышение спроса за последние две недели. Всего количество обращений на включение риска терроризма в полисы и число запросов о таких тарифах повысилось на 20% . Однако в европейской части России динамика значительно выше — интерес увеличился на 90% , сообщили в пресс-службе организации.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Спрос вырос со стороны бизнес-центров и многофункциональных комплексов (они обычно совмещают в себе торговые, офисные и гостиничные помещения), отметил заместитель генерального директора компании «Абсолют Страхование» Михаил Алексеев. Он добавил: порядка 12–15% от общего числа застрахованных локаций уже оценивают размер доплаты или оформляют дополнительную защиту от терроризма и диверсий.

Раньше компания бонусом предоставляла небольшое покрытие этого риска (обычно на сумму до 20 млн, иногда — до 100 млн рублей). А сейчас клиенты просят увеличить ее до 1 млрд рублей , уточнил Михаил Алексеев.

Справка «Известий» Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались люди, которые устроили стрельбу и подожгли концертный зал. По данным на 30 марта, погибли 144 человека. Число пострадавших достигло 551. Предполагается, что ущерб из-за атаки на концертный зал может составить от 6 млрд до 12 млрд рублей.

Количество запросов на включение риска терроризма действительно выросло на фоне события в Красногорске , подтвердил заместитель генерального директора по продажам non-life ГК «Зетта Страхование» Кирилл Якимишен. По его словам, эта тенденция видна и среди клиентов с действующими договорами, и в потоке новых запросов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Тенденцию подтвердили также в «Согласии». Там добавили: наиболее востребовано такое страхование на промышленных предприятиях . При этом рост обращений на подключение этих рисков отмечался и после других резонансных событий. Поэтому говорить о системном спросе пока нельзя.

Скорее всего, после нынешнего всплеска число обращений стабилизируется на среднесрочном горизонте, ожидает Кирилл Якимишен из «Зетта Страхования».

Впрочем, интерес к таким полисам подкрепляется и другими происшествиями. Зачастую судебная власть трактует разрушения из-за падения беспилотников как акт терроризма , рассказали в «Совкомбанк Страховании». Поэтому за последний год доля полисов с покрытием риска терроризма в портфеле страхования имущества выросла примерно на 10%.

Тенденция продолжится, особенно для защиты от падения БПЛА , считают в пресс-службе «Югории». Там отметили, что запросы на подключение риска терроризма стали поступать от предприятий из Среднего Поволжья и Татарстана. Ранее они не проявляли такого интереса.

Операторы дронов ВСУ Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Компании стремятся защитить бизнес, поэтому адаптируют стратегию страхования в соответствии с изменяющимися условиями и угрозами, резюмировали в «Югории».

Как действует страховка от терактов

Такие события, как трагедия в «Крокусе», закономерно вызывают желание у компаний и граждан обезопасить себя — как за счет повышения уровня безопасности, так и с помощью полисов, сообщили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).

Опасность террористических угроз тоже способствует росту спроса на такое покрытие, считает заместитель гендиректора страхового консультанта АСТ по страхованию имущества и ответственности Денис Титов.

Сейчас страхование от терактов по большинству объектов весьма ограничено или отсутствует вовсе , отметил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. С одной стороны, бизнес не был готов платить за него . А с другой — игрокам рынка было сложно составить полноценные портфели этих рисков и предложить приемлемые тарифы. Теперь эта ситуация может измениться, считает эксперт.

Цена полиса зависит от расположения объекта, его промышленного назначения, а также стоимости оборудования и имущества, пояснил директор департамента страхования промышленных рисков ПАО СК «Росгосстрах» Кирилл Попов. Тарифы могут варьироваться от 0,2 до 2–3% от необходимого лимита ответственности (максимальной суммы выплаты).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

При этом полисы от терактов и диверсий в первую очередь защищают имущество организаций , подчеркнул Алексей Бредихин. Помочь защитить граждан может принятие закона об обязательном страховании ответственности организаторов массовых мероприятий , считает эксперт. Сейчас власти активно обсуждают эту тему .

Предполагается, что владельцы таких объектов должны будут обеспечить покрытие вреда жизни и здоровью людей вне зависимости от вины собственника в произошедшем, пояснили в пресс-службе ВСС. Сейчас обсуждается лимит выплаты в 2–3 млн рублей на каждого потерпевшего. То есть если гражданин, посетивший объект массового скопления людей, пострадал (в том числе в результате теракта), то он или его близкие получат компенсацию.