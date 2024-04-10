Сам факт освобождения Одессы в 1944 году находился как бы на втором плане по отношению к героической обороне города в 1941 году, когда наши солдаты и моряки много недель сдерживали немецко-румынский натиск. Но освобождение Южной Пальмиры было действительно потрясающим. И наши культурные деятели — поэты, писатели — естественно, откликнулись на это событие. Например, можно процитировать стихотворение Сергея Белозерова: «Счастливые дети встречают отцов, толпятся вокруг гармониста. Разносится песня моих земляков, спасенных от ига фашистов».

На тему Одессы в годы войны есть целый ряд великолепных документальных и художественных произведений. Можно, например, почитать очерк военного корреспондента, писателя и одессита Валентина Катаева «Катакомбы» о деятельности и жизни партизан в одесских катакомбах. Или документальную повесть Владимира Карпова «Полководец» о генерале Иване Ефимовиче Петрове, сражавшемся за Одессу в 1941 году. Есть информация об освобождении Одессы в мемуарах Василия Чуйкова «От Сталинграда до Берлина». Маршал Родион Малиновский, также одессит, который и освобождал город со своим 3-м Украинским фронтом, к воспоминаниям о тех событиях так и не успел приступить.

В СССР, кстати, вышла книга английского корреспондента и писателя Александра Верта, который находился в Советском Союзе в военное время. Он, в принципе, очень тепло писал о нашей стране, которой сейчас уже нет. В его произведении «Россия в войне, 1941–1945» есть отрывок, связанный с освобождением Одессы. Автор в том числе оценивал оккупацию приморского города в годы войны со стороны румын, говоря, что она была не слишком разрушительной.

Но всё же сегодня воспринимать его оценку как подлинный факт будет некорректно. Мы должны учитывать большой пласт архивных документов, который был поднят с тех пор. Например, сегодня мы знаем, что Гитлер «отписал» Румынии земли на юге СССР (так называемую Транснистрию), и там был установлен очень жесткий оккупационный и колониальный режим. Только евреев было уничтожено румынами на территориях Бессарабии, Одесской и Николаевской областей около 400 тыс. человек. Убивали и издевались они и над военнопленными, подпольщиками, всеми жителями Одессы, которые плохо на них смотрели. Но раньше документы о таких зверствах замалчивались, так как Румыния была социалистической страной.

Сегодня же Минобороны публикует множество документов, в том числе об освобождении Одессы. А Российское военно-историческое общество (РВИО) запустило фотопроект «Образы войны», он насчитывает уже около 30 тыс. снимков, отражающих историю Великой Отечественной войны, многие из них довольно редки. Там есть и фотографии об освобождении Одессы.

Также у нас есть целая плеяда авторов Студии военных художников имени Грекова, пишущих батальные сцены и прекрасные работы, тоже отсылающие зрителя к историческому контексту нашей страны. Что касается кинематографа, то в советское время выходили художественные фильмы про оборону Одессы и борьбу партизан, находившихся в одесских катакомбах, например «Подвиг Одессы» (1985). Но тут надо отметить, что фильмов об обороне и тем более об освобождении Одессы явно недостаточно. Впереди, как представляется, большая работа наших творческих деятелей. При этом нам особо не нужно придумывать историю, у нас уже есть материал. И архивов, подлинных фактов о Великой Отечественной войне хватит на колоссальное число масштабных, зрелищных проектов.

Культурный багаж, завязанный на архивных документах, обязательно нужно расширять и вводить в массы. Возьмите любое событие нашей истории, и получится блокбастер, если говорить американским языком. Нашу историю надо только поднимать, описывать и, конечно, переводить. Пускай и китайцы смотрят, и индийцы, и жители всех дружественных нам стран. Эти проекты должны экспортироваться в международное культурное поле дружественных стран, чтобы обеспечить взаимный исторический обмен.

Автор — специалист по истории Великой Отечественной войны, профессор МГИМО, научный директор РВИО, заведующий Центром истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН, доктор исторических наук

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