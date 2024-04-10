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Эксперт назвал россиянам бюджетные направления для заграничных путешествий летом

Эксперт Барзыкин назвал Абхазию и Белоруссию дешевыми для российских туристов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Самыми бюджетными заграничными направлениями для российских туристов летом 2024 года станут те, которые не требуют перелета на самолете. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал в среду, 10 апреля.

Он уточнил, что это Абхазия, Армения, Белоруссия, Казахстан и отчасти Грузия.

«Если брать уже чуть более отдаленное зарубежье, то это Египет, Турция. Шри-Ланку, конечно, не назовешь бюджетной, но там есть средний ценовой сегмент», — сказал Барзыкин в разговоре с Lenta.Ru.

Эксперт напомнил, что Китай более широко откроется для туристов. Кроме того, путешествия в Арабские Эмираты станут дешевле из-за жаркой погоды.

«Европейские направления — нет. Туда нужно лететь транзитом, через другие страны, это в три раза дороже, чем раньше, не говоря уже о визах, картах, платежных документах. Но основной фактор роста цен — это, конечно, валютный курс. Ну и авиаперевозки. Дешевле всего там, где есть наземное сообщение. Либо массовая перевозка, как в случае Турции и Египта», — заключил он.

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Ранее в этот день «Известия» писали, что сервисы МТС Travel и Bronevik.com проанализировали, куда россияне отправятся отдыхать в период майских праздников. Лидером по количеству бронирований туристического жилья внутри страны стал Санкт-Петербург, а из зарубежных направлений чаще всего путешественники выбирали Белоруссию, передает RT.

В целом по стране спрос на отели и другие объекты размещения на майские праздники вырос на 20% год к году. В тройку лидеров по количеству бронирований внутри России, помимо Санкт-Петербурга, вошли Москва и Казань. Суммарно на эти три города приходится почти треть от всех бронирований на майские праздники, доля Санкт-Петербурга составляет 12%, Москвы и Казани — 10% и 7% от всех бронирований по стране соответственно.

Из наиболее популярных внутренних направлений усилили свои позиции в рейтинге Москва (в прошлом году на втором месте по количеству ранних бронирований была Казань), Калининград (с восьмой на пятую строчку) и Тула (с девятой на восьмую строчку).

Ранее, 8 апреля, агентство городских новостей «Москва» писало, что за год спрос на туры по России в период майских праздников увеличился на 30–40%.

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