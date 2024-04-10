Эксперт назвал россиянам бюджетные направления для заграничных путешествий летом

Самыми бюджетными заграничными направлениями для российских туристов летом 2024 года станут те, которые не требуют перелета на самолете. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал в среду, 10 апреля.

Он уточнил, что это Абхазия, Армения, Белоруссия, Казахстан и отчасти Грузия.

«Если брать уже чуть более отдаленное зарубежье, то это Египет, Турция. Шри-Ланку, конечно, не назовешь бюджетной, но там есть средний ценовой сегмент», — сказал Барзыкин в разговоре с Lenta.Ru.

Эксперт напомнил, что Китай более широко откроется для туристов. Кроме того, путешествия в Арабские Эмираты станут дешевле из-за жаркой погоды.

«Европейские направления — нет. Туда нужно лететь транзитом, через другие страны, это в три раза дороже, чем раньше, не говоря уже о визах, картах, платежных документах. Но основной фактор роста цен — это, конечно, валютный курс. Ну и авиаперевозки. Дешевле всего там, где есть наземное сообщение. Либо массовая перевозка, как в случае Турции и Египта», — заключил он.

Ранее в этот день «Известия» писали, что сервисы МТС Travel и Bronevik.com проанализировали, куда россияне отправятся отдыхать в период майских праздников. Лидером по количеству бронирований туристического жилья внутри страны стал Санкт-Петербург, а из зарубежных направлений чаще всего путешественники выбирали Белоруссию, передает RT.

В целом по стране спрос на отели и другие объекты размещения на майские праздники вырос на 20% год к году. В тройку лидеров по количеству бронирований внутри России, помимо Санкт-Петербурга, вошли Москва и Казань. Суммарно на эти три города приходится почти треть от всех бронирований на майские праздники, доля Санкт-Петербурга составляет 12%, Москвы и Казани — 10% и 7% от всех бронирований по стране соответственно.

Из наиболее популярных внутренних направлений усилили свои позиции в рейтинге Москва (в прошлом году на втором месте по количеству ранних бронирований была Казань), Калининград (с восьмой на пятую строчку) и Тула (с девятой на восьмую строчку).

Ранее, 8 апреля, агентство городских новостей «Москва» писало, что за год спрос на туры по России в период майских праздников увеличился на 30–40%.