Эксперт по финансовым рынкам спрогнозировал курс доллара до конца года

До конца 2024 года доллар будет торговаться в диапазоне от 88 рублей до 93 рублей, считает эксперт по финансовым рынкам Николай Солабуто. Об этом он рассказал «Известиям» 10 апреля.

По данным сайта Мосбиржи, на 15:13 американская валюта стоила 93,2 рубля.

По словам эксперта, не ожидаются серьезные колебания курсов валют.

«Прогнозируем до конца года небольшие колебания курса в диапазоне цен от 88 до 93 рублей за доллар. Это пятирублевый коридор цен. Если курс будет выходить за рамки данного коридора, то это будет не продолжительный заскок в рамках одной или двух торговых сессий», — уточнил он.

Ранее, 1 апреля, финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал «Известиям», что в этом месяце курс доллара может подняться выше 93,3 рубля, в то же время евро будет торговаться в диапазоне 97,9–101,65 рубля, а юань — 12,48–13 рублей. Он уточнил, что на рынке действует множество разнонаправленных факторов, способных изменить ситуацию с курсом. Эксперт обратил внимание на то, что цены на энергоносители продолжают расти, что в свою очередь поддержит курс национальной валюты. Также налоговые выплаты российских экспортеров и продажа валютной выручки Центральным банком Российской Федерации положительно влияют на нацвалюту.