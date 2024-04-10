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Теннисист Рублев проиграл австралийцу Попырину в матче «Мастерса» в Монте-Карло

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Фото: REUTERS/Denis Balibouse
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Российский теннисист Андрей Рублев 10 апреля проиграл представителю Австралии Алексею Попырину в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. Игра завершилась со счетом 6:4, 6:4.

Попырин выступал на турнире без номера посева, Рублев был посеян под шестым номером. Встреча спортсменов на корте длилась 1 час 40 минут.

Таким образом, Рублев завершил выступления в одиночном разряде на «Мастерсе» в Монте-Карло. В прошлом году он стал чемпионом «Мастерса», обыграв в финале Хольгера Руне из Дании.

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В середине марта Рублев не смог пройти в четвертый круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Индиан-Уэллсе (США), уступив чеху Иржи Легечке в двух сетах — 4:6, 4:6. В результате он опустился с пятого на шестое место в рейтинге АТР. Лидерство в рейтинге по-прежнему удерживает представитель Сербии Новак Джокович.

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