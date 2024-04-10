Автобус с работниками отеля попал в ДТП в Анталье

В турецкой провинции Анталья автобус, перевозивший персонал отеля, столкнулся с легковым автомобилем, пострадали 29 человек. Об этом 10 апреля сообщает турецкий новостной канал TRT Haber.

По информации издания, ДТП произошло в городе Манвагат на нерегулируемом перекрестке. От сильного удара автобус перевернулся и проехал еще 50 метров. В результате столкновения с легковым автомобилем пострадал водитель автобуса, а также 28 пассажиров, они были госпитализированы. Сообщается, что все потерпевшие являются гражданами Турции.

Также издание отмечает, что полиция начала расследование причин аварии. По предварительной версии, виновник ДТП — водитель легковой машины, он нарушил правила дорожного движения.

Ранее, 6 апреля, в городе Спишске-Подградье на востоке Словакии автобус совершил наезд на группу из 10 подростков, из которых трое погибли, еще семь — пострадали. Известно, что пострадавшие, среди которых подростки от 14 до 17 лет, ехали на молодежное религиозное мероприятие. На месте была оказана помощь также 60-летнему мужчине и 24-летней девушке, которые находились в состоянии эмоционального стресса.

До этого, 1 апреля, в Ярославской области при столкновении скорого поезда и рейсового автобуса погибли восемь человек. Сообщалось, что причиной случившегося стал выезд автобуса на регулируемый переезд перед приближающимся пассажирским поездом, машинист которого пострадал при столкновении.