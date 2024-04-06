В Словакии три подростка погибли в результате наезда автобуса
В городе Спишске-Подградье на востоке Словакии автобус совершил наезд на группу из 10 подростков, в результате чего трое погибли, еще семь человек пострадали. Об этом 6 апреля сообщил министр внутренних дел страны Матуш Шутай-Эшток.
Глава МВД указал, что погибли три молодые девушки. Среди семи пострадавших одна девушка находится в тяжелом состоянии.
«На месте присутствует эксперт, который расследует, что на самом деле произошло. У нас есть некоторая информация, но мы ее не сообщим. Мы подождем, пока расследование завершится», — сказал Шутай-Эшток, чьи слова передает издание Pravda.
Известно, что пострадавшие, среди которых подростки от 14 до 17 лет, ехали на молодежное религиозное мероприятие, сейчас они доставлены в больницы. На месте была оказана помощь также 60-летнему мужчине и 24-летней девушке, которые находились в состоянии эмоционального стресса, отмечает издание.
Ранее, 6 марта, в Челябинске легковой автомобиль вылетел на остановку и сбил ребенка. Девочка, оказавшаяся под колесами машины, осталась жива, ей была оказана медицинская помощь.