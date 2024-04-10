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Американский генерал указал на потерю доверия союзников к действиям США

Генерал США Ходжес: союзники теряют доверие к действиям Соединенных Штатов
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Фото: Global Look Press/Peter Kneffel
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Попытки стран — участниц НАТО оказать военную поддержку Украине даже в случае возвращения бывшего президент США Дональда Трампа в Белый дом говорят о том, что Соединенные Штаты теряют доверие союзников. Об этом заявил генерал в отставке Бен Ходжес в эфире телеканала NBC News.

«Это стыдно. Это говорит о том, что наши союзники теряют доверие к Соединенным Штатам. Если они теряют к нам доверие, мы теряем влияние на них. <…> Конфликт на Украине касается не только Украины», — сказал он в эфире, опубликованном 8 апреля.

Генерал добавил, что в мировом сообществе мало кто верит в заявления американских чиновников о том, что Вашингтон собирается поддерживать Киев столько, сколько это будет нужно, добавляет «Газета.Ru».

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Ранее, 9 апреля, посол РФ в США Анатолий Антонов отметил, что в странах Запада растет объективная усталость от бремени в виде финансирования Украины. По его словам, США каждый день обвиняют Россию во всех прегрешениях, не проверяя факты и не предъявляя доказательств. Однако Россия, несмотря на это, продолжит отстаивать правду. В тот же день американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что в США даже не рассматривают варианты завершения конфликта на Украине, а преследуют идею «вечной войны», и это является «реальной проблемой».

6 февраля профессор университета Уэйна в Детройте Саид Хан указал, что, вероятно, США потеряют лидерство в поддержке Украины. По его мнению, страны Европейского союза больше не ждут действий Соединенных Штатов по оказанию помощи. Ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Павел Захаров обратил внимание на то, что Евросоюз не может повлиять на США, и для Брюсселя украинская тема более важна, чем для Вашингтона.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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