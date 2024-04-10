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Минтруд пообещал россиянам упрощенное получение выплат к концу года

Владимир Путин обсудил с главой ведомства Антоном Котяковым соцподдержку граждан и ситуацию с кадрами
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Фото: Официальный сайт президента РФ
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Все меры социальной поддержки начали реализовываться в Донбассе и Новороссии с 1 января 2024 года. Об этом стало известно на встрече Владимира Путина с министром труда и социальной защиты Антоном Котяковым 10 апреля. Однако с их оформлением там пока есть сложности из-за неоцифрованных баз. При этом в целом по России Минтруд планирует распространить упрощенное назначение выплат — через заявление на «Госуслугах» или проактивно — на все меры поддержки уже к концу 2024 года. Какие кадры требуются в новых регионах и сколько теперь длится медико-социальная экспертиза для бойцов СВО — в материале «Известий».

Что обсуждали на встрече

В России активно работают над новым подходом к назначению мер социальной поддержки — для этого Минтруд реализует отдельный проект «Социальное казначейство». Теперь выплаты предоставляются по максимально упрощенной модели: через «Госуслуги» по заявлению или вовсе без него по факту наступления той или иной жизненной ситуации. К примеру, предоставление маткапитала — сертификат поступает в личный кабинет «Госуслуг» уже через семь дней после регистрации ребенка в органах ЗАГС без дополнительных обращений. По данным министра, с 2020 года таким образом уже было выдано свыше 3 млн сертификатов.

К концу 2024 года Минтруд закончит внедрение принципа «Социального казначейства» по всем мерам федеральной поддержки. «На сегодняшний день мы на федеральном уровне уже перевели в такой формат работы 41 меру федеральной поддержки и до конца 2024 года переведем в такой формат еще 29 мер», — уточнил Антон Котяков. При этом формат распространяется не только на выплаты, но и на социальные услуги. К примеру, на организацию медико-социальной экспертизы. Электронный формат документооборота уже позволил существенно сократить сроки ее проведения: сегодня она не превышает 10 дней, а для участников СВО ее сократили до трех суток.

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Все меры социальной поддержки с 1 января уже реализуются в Донбассе и Новороссии, отметил Антон Котяков. Но пока там временно затруднено внедрение принципов социального казначейства из-за неоцифрованных баз. Тем не менее с 2023 года российская пенсия уже назначена для 1,4 млн жителей этих субъектов, также было предоставлено свыше 220 тыс. единых денежных выплат и 247 тыс. единых пособий на детей и беременных женщин. Сегодня жители всё еще предоставляют документы в бумажном виде, иногда и не на русском языке. «Мы в данном случае не требуем перевода, а сразу же их принимаем к рассмотрению посредством их самостоятельной обработки», — сказал он.

Несмотря на рекордно низкие показатели безработицы в России, в субъектах, вступивших в состав страны в 2022 году, ситуация несколько отличается. Сегодня там особенно высок спрос на рабочие кадры — на производственные циклы, для строительных работ, а также на управление транспортом. Для этого в регионах Минтруд развернул центры занятости, и уже 87% жителей Донбасса и Новороссии, которые обратились туда, смогли выйти на работу. «Плюс ко всему в рамках переподготовки из 3,7 тыс. людей, которые к нам обратились, более 3 тыс. тоже уже трудоустроили», — сказал министр.

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