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В Минсельхозе сообщили о снижении стоимости гречневой крупы в России

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Фото: ТАСС/Эрик Романенко
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В России наблюдается снижение стоимости гречневой крупы: по состоянию на 3 апреля у производителей за месяц она подешевела на 4%, в рознице — на 1,5%. Об этом рассказали «Известиям» в Министерстве сельского хозяйства РФ 10 апреля. Там уточнили, что ведомство держит на особом контроле ситуацию с производством и ценами.

Ранее, 8 апреля, издание Forbes сообщило, что, по мнению экспертов, «аграриям невыгодно продолжать сеять низкорентабельную гречку в прежних объемах, поэтому они снизят посев в текущем сезоне». Отмечалось, что сокращение площадей сева обернется снижением объемов гречки на рынке, а это может привести к росту цен на крупу с 85 рублей за килограмм до 140 рублей.

«Минсельхоз России держит на особом контроле ситуацию с производством и ценами на социально значимые продукты, к которым в том числе относится гречка», — подчеркнули в министерстве.

Там отметили, что в 2023 году урожай гречихи стал одним из лучших в истории страны — было собрано 1,6 млн т в чистом весе. Планируемая площадь посева на текущий год, по данным региональных органов управления агропромышленного комплекса, составляет более 1,2 млн га, что соответствует уровню прошлого года, добавили в министерстве.

«В настоящее время стоимость гречневой крупы снижается, но незначительно. Так, по состоянию на 3 апреля у производителей за месяц она подешевела на 4%, тогда как в рознице, согласно данным Росстата, — на 1,5%», — сообщили в Минсельхозе.

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Эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух 9 апреля, рассказывая «Известиям» о насыщающих продуктах, отметила бобовые, гречку, киноа, рис, овсянку, пасту из твердых сортов пшеницы. По ее словам, в них много растительного протеина, который необходим для нормального функционирования организма. Кроме того, они содержат сложные углеводы, которые в отличие от простых долго перевариваются и отдают энергию постепенно, что и обеспечивает длительное чувство насыщения.

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