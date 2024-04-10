В Германии указали на неоцененную способность России противостоять Западу

Запад недооценил способность российской экономики противостоять санкциям. Об этом заявил в среду, 10 апреля, в интервью журналу Focus Online немецкий военный эксперт, полковник в отставке Ральф Тиле.

В материале отмечается, что дела в российской экономике «идут лучше, чем ожидалось», а валовой внутренний продукт (ВВП) в стране в 2023 году даже увеличился.

По словам Тиле, в американском правительстве всё громче заявляют о том, что РФ уже возместила свои первоначальные потери. Российские оборонный комплекс процветает, а производственные цепочки нашли новые точки опоры в Азии.

«Наше ожидание российского экономического краха напоминает мне ожидание Годо. Оно безнадежно. Мы не выполнили домашнее задание», — сказал он.

Военный эксперт скептически отнесся к идее отправки войск на Украину или ее вступления в НАТО. Это, по его мнению, может привести к началу войны между альянсом и Россией.

«Я считаю, что это рискованная игра в покер с жизнями и будущим нашего населения, которое, согласно опросам, категорически не желает идти по этому пути», — указал Тиле.

По его мнению, президент РФ Владимир Путин хочет спокойствия в соседних странах. Потому отправка войск или вступление Украины в НАТО, может привести к тому, что будут пройдены красные линии.

Эксперт подчеркнул, что вместо эскалации конфликта сейчас необходима деэскалация.

Ранее, 12 марта, немецкий журналист Габор Штайнгарт также указал на то что, что антироссийские санкции провалились. Он отметил, что Россия продолжает демонстрировать экономическую жизнеспособность. По его словам, финансовые элиты на Западе стремятся возобновить торговые связи с РФ в ожидании поражения Украины.

За день до этого, 11 марта, американский предприниматель Илон Маск согласился с тем, что Россия стала сильнее из-за санкционной политики США.

22 февраля директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак заявила, что экономика России удивила силой своего роста. В докладе за январь МВФ на 1,5% улучшил прогноз относительно роста российской экономики на 2024 год. Таким образом, он составил 2,6%.

Путин в ходе «Итогов года» в декабре 2023-го заявил о большом запасе прочности российской экономики. Он отметил, что эту прочность и устойчивость в финансах и экономике РФ накопила за предыдущие десятилетия.