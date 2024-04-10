Минобороны сообщило о крушении Ми-24 у побережья Крыма

Вертолет Ми-24 утром в среду, 10 апреля, потерпел крушение в районе западного побережья Крыма. Об этом сообщает Минобороны России.

Инцидент произошел около 6 утра над акваторией Черного моря. Воздушное судно выполняло плановый полет.

«Предварительная причина крушения — отказ авиатехники. На месте аварии работает поисково-спасательная служба», — сказано в сообщении.

Ранее, 14 августа, в Минобороны РФ сообщили, что один человек погиб в результате крушения самолета Л-39 учебного авиационного полка в Краснодарском крае. ЧП произошло при выполнении планового учебно-тренировочного полета во время захода на посадку. Самолет упал в черте аэродрома, разрушений и пострадавших на земле не было.