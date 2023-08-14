Один человек погиб в результате крушения самолета Л-39 на Кубани
Один человек погиб в результате крушения самолета Л-39 учебного авиационного полка в Краснодарском крае. Об этом 14 августа сообщает Минобороны РФ.
Уточняется, что крушение произошло при выполнении планового учебно-тренировочного полета во время захода на посадку.
«Самолет упал в черте аэродрома. Разрушений и пострадавших на земле нет. По предварительной информации с места, один из членов экипажа погиб», — сообщили в военном ведомстве.
Как отметили в Минобороны, в настоящий момент устанавливается причина крушения.
Ранее, 12 августа, в Калининградской области потерпел крушение самолет Су-30, экипаж погиб. По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность.