Более 800 иностранцев выдворят из России после рейдов в Москве
Сотрудники полиции Москвы провели рейды, направленные на противодействие незаконной миграции. Об этом 10 апреля сообщило ГУ МВД России по городу Москве.
Сотрудники полиции посетили более 10 тыс. объектов жилого сектора, оптовой и розничной торговли, общественного питания, строительства и иных объектов на территории города Москвы.
В ходе проведенного рейда было выявлено более 6 тыс. нарушений миграционного законодательства. Нарушения, которые были выявлены: нарушение правил въезда, нарушение правил пребывания, нарушение осуществления трудовой деятельности и иные.
Кроме того, в рамках проводимого мероприятия сотрудники полиции установили личности 22 людей, находящихся в розыске.
В отношении 836 иностранных граждан принято решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации. Также предварительно возбуждено 192 уголовных дела.
Накануне, 9 апреля, восемь мигрантов были выдворены за пределы России по итогам рейда в Мариуполе. На данный момент фильтрационно-проверочные мероприятия на территории ДНР продолжаются.
Ранее, 1 апреля, МВД РФ предложило уменьшить срок пребывания мигрантов в РФ до 90 дней суммарно в течение одного календарного года. Также министерство выступило с инициативой обязать всех иностранцев при въезде в РФ проходить дактилоскопию и фотографироваться.