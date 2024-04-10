Реклама
Прямой эфир
Общество
ФСБ показала кадры задержания готовившей теракт пособницы СБУ
Наука и техника
Пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с Восточного снова отменен
Мир
Песков призвал при переговорах по Украине учитывать сложившиеся реалии
Общество
Объемы поставок питьевой воды в магазины Кургана вырастут на 700%
Экономика
Курс евро на Мосбирже превысил 101 рубль впервые с 21 марта
Армия
В ЛНР сообщили о переходе ВСУ в глухую оборону на купянском направлении
Общество
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил отметку 10 м
Политика
В Кремле прокомментировали снятие санкций ЕС с Фридмана
Мир
Германия закажет еще 35 танков Leopard 2 A8 для немецкой бригады в Литве
Мир
Европейский суд отменил санкций ЕС против Фридмана и Авена
Экономика
Набиуллина заявила о росте экономики РФ высокими темпами
Общество
Файзуллин пообещал обследовать все подтопленные дома в Оренбуржье
Общество
Источник сообщил об обнаружении записки с угрозой теракта в «Красногорск Плазе»
Общество
Более 800 иностранцев выдворят из России после рейдов в Москве
Общество
В Кремле заявили о постоянном контроле Путиным ситуации с паводками
Общество
МВД предупредило о фейковых приложениях российских банков в App Store

Более 800 иностранцев выдворят из России после рейдов в Москве

МВД Москвы: в отношении 836 иностранных граждан принято решение о выдворении
0
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники полиции Москвы провели рейды, направленные на противодействие незаконной миграции. Об этом 10 апреля сообщило ГУ МВД России по городу Москве.

Сотрудники полиции посетили более 10 тыс. объектов жилого сектора, оптовой и розничной торговли, общественного питания, строительства и иных объектов на территории города Москвы.

В ходе проведенного рейда было выявлено более 6 тыс. нарушений миграционного законодательства. Нарушения, которые были выявлены: нарушение правил въезда, нарушение правил пребывания, нарушение осуществления трудовой деятельности и иные.

Кроме того, в рамках проводимого мероприятия сотрудники полиции установили личности 22 людей, находящихся в розыске.

В отношении 836 иностранных граждан принято решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации. Также предварительно возбуждено 192 уголовных дела.

Работа как волк: работающих не по профилю мигрантов попросят покинуть РФ
Минтруд предложил ввести новые условия для иностранных специалистов

Накануне, 9 апреля, восемь мигрантов были выдворены за пределы России по итогам рейда в Мариуполе. На данный момент фильтрационно-проверочные мероприятия на территории ДНР продолжаются.

Ранее, 1 апреля, МВД РФ предложило уменьшить срок пребывания мигрантов в РФ до 90 дней суммарно в течение одного календарного года. Также министерство выступило с инициативой обязать всех иностранцев при въезде в РФ проходить дактилоскопию и фотографироваться.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024