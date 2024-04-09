Восемь мигрантов выдворены за пределы РФ по итогам рейда в Мариуполе
По итогам фильтрационно-проверочных мероприятий в Мариуполе восемь иностранных граждан были выдворены за пределы РФ. Об этом 9 апреля сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
Рейд с целью выявления иностранцев, незаконно находящихся в России, был организован силами УФСБ РФ по ДНР, МВД по республике и Росгвардии.
«К административной ответственности по ч. 1 ст. 18.8 и ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ привлечены 20 мигрантов, восемь из которых выдворены за пределы России», — говорится в Telegram-канале Пушилина.
Фильтрационно-проверочные мероприятия на территории ДНР продолжаются.
Ранее, 1 апреля, МВД РФ предложило уменьшить срок временного пребывания мигрантов в России до 90 дней суммарно в течение одного календарного года. Также министерство выступило с инициативой обязать всех иностранцев при въезде в РФ проходить дактилоскопию и фотографироваться.
26 марта президент России Владимир Путин подчеркнул, что ситуация в миграционной сфере должна быть под контролем. Глава государства поручил Генпрокуратуре совместно с коллегами из МВД РФ и других правоохранительных органов продумать систему дополнительных мер, в том числе по соблюдению законности в данной области.
В тот же день в Минтруде сообщили, что разработали законопроект, который предлагает ограничить двумя годами срок заключения трудовых договоров с мигрантами. Специальная компания будет выполнять целевой набор таких иностранных граждан. Профильный комитет Государственной думы поддержал этот проект.