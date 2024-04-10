Источник сообщил об обнаружении записки с угрозой теракта в «Красногорск Плазе»

Письмо о том, что в бизнес-центре «Красногорск Плаза» в Московской области может произойти теракт, обнаружено в торговом центре «Крокус Сити Молл». Об этом в среду, 10 апреля, сообщил «Известиям» источник.

Он уточнил, что записку обнаружили вечером 9 апреля на втором этаже ТЦ «Крокус Сити Молл» на рояле у ресторана «Фьюжн». Полицейские, прибывшие по вызову, ознакомились с содержанием письма. В нем говорилось, что в бизнес-центре «Красногорск Плаза» возможен теракт.

При этом сообщавший о якобы возможности теракта обращался в записке к экс-президенту США Дональду Трампу.

Правоохранители проводят проверку, устанавливается личность автора записки.

Ранее, 9 апреля, Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в 2024 году в России было предотвращено 27 терактов на объектах транспорта, топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и оборонной промышленности. По данным ведомства, обстановка требует совершенствования совместных действий государственных органов.