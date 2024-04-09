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В НАК сообщили о предотвращении в 2024 году 27 терактов

НАК: в 2024 году предотвращено 27 терактов на объектах транспорта, ТЭК и оборонной промышленности
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Фото: РИА Новости/ФСБ РФ
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В 2024 году в России было предотвращено 27 терактов на объектах транспорта, топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и оборонной промышленности. Об этом 9 апреля сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

«Органами власти и силовыми структурами принимаются меры к усилению безопасности объектов, задействованных в обеспечении СВО и снабжении новых российских регионов. В результате своевременных действий предотвращено 27 терактов на таких объектах», — говорится в сообщении ведомства.

При этом в НАК отметили, что «противник активизировал деятельность по нанесению ущерба» элементам различной инфраструктуры, в том числе и предприятиям оборонной промышленности.

На заседании ведомства подчеркнули, что обстановка требует совершенствования совместных действий государственных органов. В связи с этим происходит усиление безопасности объектов, которые могли бы стать вероятными целями террористов.

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Ранее, 28 марта, глава ГУ МВД России по Ставропольскому краю Андрей Мишагин сообщил, что в регионе за год предотвратили 12 терактов. Помимо этого, правоохранители на Ставрополье за год задержали 14 человек, которые активно участвовали в террористических организациях

До этого, 19 марта, президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ попросил ведомство совместно с другими спецслужбами и правоохранительными органами при координации НАК серьезно усилить антитеррористическую работу по всем направлениям.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) 13 февраля сообщил, что правоохранительные органы России предотвратили в стране 419 терактов с начала проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Директор ФСБ России, председатель НАК Александр Бортников отметил, что исполнителей вербовали среди россиян через интернет.

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