На дорогах Подмосковья началась весенняя уборка

На трассах Московской области началась весенняя уборка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства транспорта.

Как рассказал глава ведомства Алексей Гержик, завершение уборки планируется к 1 мая. Сотрудники дорожных служб устраняют дефекты покрытия, ремонтируют, красят и моют автобусные павильоны. Кроме того, в порядок приводятся посадочные площадки, специалисты чистят и восстанавливают поврежденные ограждения и знаки на дорогах, обследуют и приводят в порядок мосты, сообщает агентство городских новостей «Москва». Также дорожники чистят ливневые канализации.

В приоритетном порядке дорожники ремонтируют ямы, убирают мусор, приводят остановки в нормативное состояние, пишет РИАМО.

Также ведутся работы по очистке кюветов, водоотводных канав и водосбросов. Где необходимо, восстанавливаются размытые земляное полотно и насыпь, сообщает телеканал «360».

В конце марта тротуары в Москве промыли специальным шампунем после зимы. Такая промывка удаляет загрязнения, которые не смываются обычной водой.