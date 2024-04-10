Эксперт рассказала, какие драгоценности стоит беречь от солнечного света

Камни в ювелирных изделиях со временем могут терять свой цвет и даже разрушаться, если неправильно их хранить и подвергать перепаду температур. О том, какие украшения стоит беречь от солнечных лучей и чем опасны скачки температур, «Известиям» 10 апреля рассказала эксперт по ювелирной моде ювелирного холдинга SOKOLOV Елена Ракутина.

«Ювелирные изделия обычно изготавливают из сплавов, достаточно устойчивых к воздействию негативных факторов, а вот камни на практике могут быть более хрупкими, чем кажутся, и требовать бережного отношения к себе. Может показаться удивительным фактом, но разрушительное влияние на украшения может оказывать обычный солнечный свет. Прямые лучи могут менять цвет камней в ювелирном изделии, нагревать их, тем самым способствуя изменению цвета, излишнему загрязнению и потере блеска», — предупредила Ракутина.

По ее словам, особенно вредны для камней частые перепады температур от высоких к низким и наоборот — это может спровоцировать появление микротрещин, которые не только увеличивают риск разрушения камня, но и способствуют потере влаги. К примеру, жемчуг может заметно подсохнуть, немного уменьшиться и даже разрушиться.

Поэтому эксперт посоветовала избегать случаев, когда человек с жары на пляже заходит в комнату, охлажденную кондиционером, или когда выходит из отапливаемого помещения на сильный мороз.

Также она отметила, что в целом жемчуг считается одним из самых деликатных материалов в ювелирном деле — под воздействием яркого света он может потускнеть. Кроме того, солнечный свет влияет на слоновую кость, а янтарь от него, напротив, темнеет.

«К камням, чувствительным к солнцу, также относятся природные голубые топазы. Яркие лучи восстанавливают их кристаллическую структуру, отчего топазы начинают светлеть и даже приобретать желтый оттенок. Неустойчивы к солнечному свету также аквамарины, ярко-синие августиты и натуральная бирюза. Их не рекомендуется слишком долго носить под прямыми лучами», — добавила эксперт.

На солнце быстро выгорают кунцит и гидденит — именно поэтому их нечасто используют в украшениях. Выгоранию на свету подвержен и цитрин — ярко-желтый оттенок может стать заметно бледнее. А вот аметист, вопреки расхожему мнению, от естественного света не может испортиться — он меняет свой цвет только при нагреве выше 200 градусов, подчеркнула Ракутина.

«Однако всё это не значит, что носить украшения с драгоценными камнями нельзя в солнечную погоду — короткий контакт с ультрафиолетом не портит камни. Главное — хранить украшения в темном сухом месте и не оставлять открытую шкатулку на подоконнике», — резюмировала она.

В конце января руководитель ювелирного бренда Sokolov Atelier Елена Левитская-Эриш рассказала, что подлинность старинных ювелирных изделий стоит проверять в специальных лабораториях, у профессиональных ювелиров или оценщиков.