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Эксперт посоветовала проверять старинные изделия в лабораториях

Эксперт Левитская-Эриш: специалист проверит старинное изделие на оборудовании
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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Подлинность старинных ювелирных изделий стоит проверять в специальных лабораториях, у профессиональных ювелиров или оценщиков. Об этом в понедельник, 29 января, рассказала руководитель ювелирного бренда Sokolov Atelier Елена Левитская-Эриш.

«Эксперт сможет проверить изделие на оборудовании, произвести детальную оценку относительно подлинности и стоимости, определить возраст и историю создания изделия», — поделилась она с «Газетой.Ru».

Специалист объяснила, что профессиональные ювелиры, оценивая изделие, обращают внимание на стиль, дизайн, материалы, происхождение, исторический период, маркировку и технику создания. Например, старинная посуда может быть выполнена вручную в такой технике, которую уже не используют в современном производстве.

Елена Левитская-Эриш указала, что на старинных серебряных украшениях может не стоять проба из-за износа, последствий реставрации или ремонта. По ее словам, в определенные исторические периоды в некоторых государствах изделия из драгоценных металлов выпускались без маркировки.

«Отсутствие клейма нередко связывают с тем, что изделия создавались мастерами вручную, и не было строгих правил нанесения маркировки, но некоторые изделия помечались инициалами автора, его мастерской или собственным товарным знаком», — подытожила руководитель ювелирного бренда Sokolov Atelier.

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Ранее, 19 января, сообщалось, что власти намерены бороться с продажей бижутерии под видом драгоценных украшений. Так, согласно сопроводительным документам к проекту постановления правительства, предлагается доводить информацию до потребителя в магазинах в наглядной и доступной форме. Так, торговые точки могут обязать устанавливать стенд для проверки подлинности изделий. На нем среди данных должно быть, например, изображение государственного пробирного клейма, а также QR-код, ведущий на сайт Федеральной пробирной палаты.

В тот же день в комитете Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням пояснили, что главное в проекте постановления правительства с предложениями по проверке украшений — размещение на информационных материалах магазинов двух QR-кодов. При этом там обратили внимание на то, что практически вся содержащаяся на странице сайта по ссылке в QR-коде полезная для покупателя информация есть на бирке, скрепленной с изделием.

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