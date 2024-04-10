В МТС Live представили проект по поддержке молодых режиссеров

«Творческая лаборатория МТС Live», созданная совместно с театром имени Гоголя, займется поддержкой молодых режиссеров.

Идею создания такой лаборатории подал московский Департамент культуры.

«Это пилотный проект. Я уверен, что он будет успешным, потому что поддержка молодых режиссеров — это новая история и на страницах нашей компании. И в принципе мне сложно представить и вспомнить сейчас какие-то аналоги, которые существуют на сегодняшний день», — сказал директор департамента контента и сделок МТС Live Гела Романовский.

В рамках проекта студентам и выпускникам ГИТИСа предложили создать эскизы для спектаклей по произведениям Николая Гоголя.

Победителями стали Арина Бессергенева с работой по «Шинели» и Лев Северухин с проектом по «Запискам сумасшедшего»

Победители поставят свои спектакли на базе Театра Гоголя. Ближайшая премьера ожидается уже в мае этого года. Планируется, что творческую лабораторию МТС Live будут проводить ежегодно.

Участники проекта смогут продемонстрировать свое авторское видение классических произведений, получить поддержку и рекомендации от главных театральных деятелей России, а самые интересные проекты будут поставлены на сцене Театра им. Гоголя. Самые выдающиеся участники лаборатории смогут стать частью масштабных театральных проектов МТС Live и попробовать себя в режиссерско-постановочной группе.