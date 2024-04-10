Три передачи Кучерова принесли «Тампе» победу над «Коламбусом» в матче НХЛ
Хоккеисты клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграли ХК «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла 9 апреля в Тампе и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев льда. Российский нападающий Никита Кучеров сделал три голевые передачи и продлил личную результативную серию до семи игр. На данный момент у него 139 очков (43 голов + 96 результативных передач) в текущем сезоне, он является лидером бомбардирской гонки.
В «Тампе» шайбы забросили нападающие Брейден Пойнт и Энтони Сирелли, также хет-трик оформил форвард Стивен Стэмкос. У «Коламбуса» дублем отличился российский нападающий Кирилл Марченко.
Ранее, 4 апреля, стало известно, что Никита Кучеров установил новый рекорд России по очкам после ассистентского хет-трика в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча закончилась со счетом 4:1.