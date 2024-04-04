Хоккеист Никита Кучеров установил новый рекорд по очкам в сезоне НХЛ

Российский хоккеист «Тампы» Никита Кучеров в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Торонто» отметился ассистентским хет-триком и установил новый рекорд России по очкам.

Встреча закончилась со счетом 4:1, сообщает «Спорт-Экспресс». В составе победителей шайбы в ворота соперников забросили Виктор Хедман (11-я минута), Брейден Пойнт (23), Стивен Стэмкос (29), Ник Пол (55). Шайбу престижа у «Торонто» на 19-й минуте забил Остон Мэттьюс.

Для Кучерова игра стала рекордной не только за счет трех голевых передач. Он набрал 130 очков (42 гола + 88 голевых передач) в 74 матчах текущего сезона и стал первым россиянином с рекордным числом очков в регулярных чемпионатах НХЛ. От форварда «Колорадо» Натана Маккиннона, у которого на счету 127 (47+80) очков, Кучерова отделяют три балла.

Закрывает тройку лидеров форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, который набрал 126 (29+97) очков.

Ранее, 3 апреля, российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин был признан первой звездой игрового дня в НХЛ. В матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси» форвард забросил шайбу и отдал два результативных паса, а его команда одержала гостевую победу со счетом 6:3.