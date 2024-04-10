Врач перечислила улучшающие зрение продукты

Врач-офтальмолог, микрохирург, лазерный хирург «СМ-Клиники», к.м.н. Светлана Миргородская перечислила продукты, способные улучшить зрение.

В беседе с «Газетой.Ru» во вторник, 9 апреля, специалист отметила, что на здоровье глаз и зрение оказывают положительное влияние витамины А, В1, В2, В6, В12, С, Р, D и Е, а также лютеин, зеаксантин, цинк, антоцианы.

По ее словам, витамин А присутствует в рыбе из холодных северных морей, в яйцах, молоке, печени, сливочном масле, черемше, сельдерее, петрушке, пишет RT.

Миргородская отметила, что витамины группы В можно найти в мясе, жирных сливках, злаковых, бананах, а витамины Р и С содержатся в малине, цитрусовых, ежевике, черешне, черной смородине, винограде, шиповнике, паприке, болгарском перце, капусте, картошке, помидорах.

Кроме того, стоит включить в рацион морскую рыбу и грибы, потому что они богаты витамином D. Также для зрения полезен цинк, содержание которого высоко в семенах тыквы, устрицах, кедровых орехах и фасоли, сообщает сайт kp.ru.

Ранее, 20 марта, врач-офтальмолог клиник «Атлас» Ирина Зимина заявила, что для того чтобы не допустить ухудшения зрения, необходимо делать перерывы при зрительных нагрузках, упражнения для глаз, а также увлажнять воздух в помещении.

В феврале диетолог Александра Разаренова рассказала, что регулярное употребление шиповника помогает укрепить иммунитет, а также справиться с вирусами и бактериями. Кроме того, красные плоды могут защитить от преждевременного старения. Витамин A, который присутствует в шиповнике, улучшает зрение, сообщает телеканал «360».

В августе прошлого года врач-диетолог Елена Соломатина рассказала «Москве 24», что употребление тыквы способствует поддержанию хорошего зрения в пожилом возрасте. По ее словам, она богата клетчаткой, цинком и антиоксидантами, полезными для зрения.

До этого Соломатина отмечала, что абрикосы возвращают остроту зрения, благотворно влияют на нервную и сердечно-сосудистую системы. Кроме того, они легко утоляют жажду, так как на 85% состоят из воды, отмечает НСН.