Реклама
Прямой эфир
Общество
В Кургане предупредили о попадании многоквартирных домов в зону риска подтопления
Мир
Глава Гагаузии раскрыла план действий при вводе войск Кишинева в регион
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в доме в Челябинской области
Мир
Депутат Шеремет назвал позором предстоящий швейцарский саммит по Украине
Туризм
Стало известно, куда россияне поедут отдыхать на майские праздники
Общество
Названы самые высокооплачиваемые рабочие специалисты в РФ
Спорт
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Общество
Мать найденных в подвале в Петербурге мальчиков заявила о желании вернуть детей
Общество
Врач рассказала о способах сбросить лишний вес к летнему сезону
Здоровье
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
Армия
Группировка войск «Центр» сбила пять украинских БПЛА на авдеевском направлении
Мир
ФБР отказалось комментировать отправку членов наркокартелей на Украину
Происшествия
Пожар произошел вблизи Чемальской ГЭС на Алтае
Мир
Посол Антонов призвал США прекратить попытки вмешательства во внутренние дела РФ
Общество
Власти Орска ежегодно сокращали объем работы по содержанию дамбы
Спорт
Шахматист Непомнящий сыграл вничью с Прагнанандхой на турнире претендентов

В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией

Эксперт Вершинина: при сезонной аллергии важно исключить контакт с аллергеном
0
Фото: Global Look Press/Rawcolor.Nl
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалист Роспотребнадзора Марина Вершинина рассказала, как минимизировать проявления сезонной аллергии.

В беседе с агентством RuNews24.ru во вторник, 9 апреля, специалист подчеркнула, что самое главное в период, когда начинается цветение растений, — избегать контакта с аллергеном. Первыми весной зацветают опыляемые ветром деревья, затем злаки, потом сорняки, а за ними снова начинают цвести злаки.

Узнать точно, на какую именно пыльцу аллергия, поможет анализ на антитела к тому или иному предполагаемому раздражителю.

Вершинина добавила, что также с сезонной аллергией можно бороться терапевтическим методом, основанным на так называемой иммунотерапии. Пациенту делают инъекции раствора аллергена, постепенно повышая дозу. Принцип «подобное лечат подобным» преследует цель переключить иммунную реакцию на другие, более безопасные раздражители.

Эксперт подчеркнула, что полностью вылечить аллергию невозможно, поскольку это заболевание обусловлено наследственностью и заявляет о себе при неблагоприятном сочетании множества факторов «в нужное время в нужном месте».

Не выходи из комнаты: в России начался сезон аллергий
​​​​​​​Врачи рассказали, когда ждать пика цветения и как аллергикам защитить себя

Ранее, 9 апреля, завкафедрой эпидемиологии и современных технологий вакцинации Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Михаил Костинов в беседе с сайтом aif.ru перечислил продукты, которые могут провоцировать аллергию. К таковым он отнес зелень, которую стоит с осторожностью есть при аллергии на пыльцу деревьев и сорных трав, цитрусовые — при аллергии на пыльцу злаковых и сорных трав, орехи — при аллергии на пыльцу деревьев и злаковых, мед — при аллергии на пыльцу деревьев, злаковых и сорных трав. Кроме того, врач предупредил, что алкоголь может вызывать реакцию при любом виде поллиноза, пишет Pravda.Ru.

8 апреля аллерголог Надежда Логинова призвала аллергиков проводить ежедневную уборку квартиры. Кроме того, стоит избегать мест скопления растений. Также поможет мокрая ткань на окнах при проветривании, сообщает телеканал «360».

В тот же день аллерголог-иммунолог Алла Рафаелян рассказала, что аллергия может проявиться из-за перестройки гормональной и иммунной систем, изменений в обменных процессах. По ее словам, зная о сезонности аллергической реакции и учитывая особенности региона проживания, важно заранее начать принимать антигистаминные препараты, пишет RT.

Также 8 апреля ведущий пульмонолог клиники «Ниармедик» Ольга Гладченко рассказала, что основные симптомы аллергии на пыльцу — насморк, зуд носа, покраснение, отек век, слезотечение, симптомы конъюнктивита, чихание и затруднение дыхания. Тем, кто регулярно от них страдает, важно использовать средства защиты в виде респиратора, назальных фильтров и очков.

В марте врач-аллерголог Наталья Логина предупредила, что в этом сезоне ожидается активное пыление деревьев, поскольку прошедшая зима отметилась обильным снежным покровом и повышенной влажностью, в результате чего пыльцы может быть много. Пик пыления обычно длится около двух недель, а ее активность могут снизить дожди или изменение розы ветров, пишет НСН.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024