В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией

Специалист Роспотребнадзора Марина Вершинина рассказала, как минимизировать проявления сезонной аллергии.

В беседе с агентством RuNews24.ru во вторник, 9 апреля, специалист подчеркнула, что самое главное в период, когда начинается цветение растений, — избегать контакта с аллергеном. Первыми весной зацветают опыляемые ветром деревья, затем злаки, потом сорняки, а за ними снова начинают цвести злаки.

Узнать точно, на какую именно пыльцу аллергия, поможет анализ на антитела к тому или иному предполагаемому раздражителю.

Вершинина добавила, что также с сезонной аллергией можно бороться терапевтическим методом, основанным на так называемой иммунотерапии. Пациенту делают инъекции раствора аллергена, постепенно повышая дозу. Принцип «подобное лечат подобным» преследует цель переключить иммунную реакцию на другие, более безопасные раздражители.

Эксперт подчеркнула, что полностью вылечить аллергию невозможно, поскольку это заболевание обусловлено наследственностью и заявляет о себе при неблагоприятном сочетании множества факторов «в нужное время в нужном месте».

Ранее, 9 апреля, завкафедрой эпидемиологии и современных технологий вакцинации Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Михаил Костинов в беседе с сайтом aif.ru перечислил продукты, которые могут провоцировать аллергию. К таковым он отнес зелень, которую стоит с осторожностью есть при аллергии на пыльцу деревьев и сорных трав, цитрусовые — при аллергии на пыльцу злаковых и сорных трав, орехи — при аллергии на пыльцу деревьев и злаковых, мед — при аллергии на пыльцу деревьев, злаковых и сорных трав. Кроме того, врач предупредил, что алкоголь может вызывать реакцию при любом виде поллиноза, пишет Pravda.Ru.

8 апреля аллерголог Надежда Логинова призвала аллергиков проводить ежедневную уборку квартиры. Кроме того, стоит избегать мест скопления растений. Также поможет мокрая ткань на окнах при проветривании, сообщает телеканал «360».

В тот же день аллерголог-иммунолог Алла Рафаелян рассказала, что аллергия может проявиться из-за перестройки гормональной и иммунной систем, изменений в обменных процессах. По ее словам, зная о сезонности аллергической реакции и учитывая особенности региона проживания, важно заранее начать принимать антигистаминные препараты, пишет RT.

Также 8 апреля ведущий пульмонолог клиники «Ниармедик» Ольга Гладченко рассказала, что основные симптомы аллергии на пыльцу — насморк, зуд носа, покраснение, отек век, слезотечение, симптомы конъюнктивита, чихание и затруднение дыхания. Тем, кто регулярно от них страдает, важно использовать средства защиты в виде респиратора, назальных фильтров и очков.

В марте врач-аллерголог Наталья Логина предупредила, что в этом сезоне ожидается активное пыление деревьев, поскольку прошедшая зима отметилась обильным снежным покровом и повышенной влажностью, в результате чего пыльцы может быть много. Пик пыления обычно длится около двух недель, а ее активность могут снизить дожди или изменение розы ветров, пишет НСН.