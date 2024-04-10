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Мать найденных в подвале в Петербурге мальчиков заявила о желании вернуть детей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Мать трех мальчиков-маугли, которые жили вместе с отцом в подвале дома в Санкт-Петербурге, намерена забрать детей. В беседе с «Известиями» она поделилась, что сейчас ее ждет общение с органами опеки.

«Мне позвонили, сказали, что полиция забирает детей. Я сразу же села на поезд и приехала», — рассказала Анастасия.

Девушка уточнила, что мужчина является отцом всех трех мальчиков, хотя в свидетельства о рождении у них он не вписан.

«Я собираюсь во всем разобраться и вернуть детей. Я их сейчас даже встретить в больнице не могу», — отметила она.

По словам матери, она уже связалась с представителем органов опеки, где в ходе разговора получила необходимые рекомендации.

«Я предоставлю все документы, фотографии, всё, что я могу предоставить в свою пользу, что я есть, я адекватный человек, я люблю своих детей. Сотрудник органов опеки отправит материалы на комиссию. Всё это время детей я видеть не могу, пока я не удостоверю уполномоченные органы, что я их мать», — объяснила Анастасия.

Комментируя сообщение о том, что дети якобы не ходили в детский сад, она объяснила, что сначала они посещали частное дошкольное учреждение. С очереди в государственный детский сад, как добавила женщина, их сняли, поскольку у них не было постоянной регистрации в Санкт-Петербурге.

Мать также призналась, что об условиях, в которых жили ее дети, узнала лишь сейчас. По ее словам, когда отец малышей забирал их из Самары, в подвале он не жил. Сам мужчина заявил, что жил с детьми в этом помещении лишь на время поиска квартиры.

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Ранее, 9 апреля, в Санкт-Петербурге в подвальном помещении нашли двухлетнего ребенка, его госпитализировали. Он проживал там вместе с отцом и двумя братьями. Ребенка доставили в больницу в грязной одежде, которая не соответствует погоде. Кожа и волосы были испачканы краской, у него были выявлены ссадины на нижних конечностях, экхимозы и гематомы. Уточняется, что он был в состоянии средней тяжести. В этом же состоянии госпитализировали и его братьев.

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