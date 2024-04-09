Проживавшего в подвале с отцом и братьями «маугли» нашли в Петербурге
В Санкт-Петербурге в подвальном помещении нашли двухлетнего ребенка, его госпитализировали. Об этом 9 апреля сообщил источник «Известий».
Отмечается, что он проживал там вместе с отцом и двумя братьями. Ребенка доставили в больницу в грязной одежде, которая не соответствует погоде. Кожа и волосы были испачканы краской, у него были выявлены ссадины на нижних конечностях, экхимозы и гематомы. Уточняется, что он был в состоянии средней тяжести. В этом же состоянии госпитализировали и его братьев.
8 апреля находившуюся в федеральном розыске семью с двумя детьми из Ярославской области нашли в шалаше в лесу Тульской области. Девочки в возрасте 12 и 10 лет спали на одной кровати с посторонним 27-летним мужчиной, образовательные и медицинские учреждения они не посещали. В федеральном розыске семья находилась более полугода. В отношении матери принято решение об ограничении ее в родительских правах.