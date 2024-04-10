Группировка войск «Центр» сбила пять украинских БПЛА на авдеевском направлении

Военные группировки войск «Центр» Вооруженных сил (ВС) РФ в течение суток сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 10 апреля заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«Сбиты пять беспилотных летательных аппаратов и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS», — указал он в беседе с ТАСС.

Ранее в этот же день корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань сообщил, что расчет БПЛА «Ланцет» 1-го армейского корпуса Южной группировки войск нанес удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении в зоне СВО.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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