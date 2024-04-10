Американка получила месяц тюрьмы за кражу дневника дочери Байдена

Суд в США приговорил жительницу штата Флорида Эйми Харрис к одному месяцу тюрьмы по делу о краже личного дневника дочери президента Джо Байдена Эшли. Об этом 9 апреля сообщил телеканал ABC News.

Кража дневника Эшли Байден произошла осенью 2020 года, до вступления Байдена в должность главы государства.

«Кража личных вещей члена семьи кандидата и продажа их организации для использования в политических целях была неправильной и незаконной независимо от политической повестки дня», — отметили в прокуратуре штата.

По данным прокуратуры, в 2020 году Эшли Байден жила в доме друга, она оставила ряд личных вещей, когда уехала в июне того же года. Друг разрешил ей оставить вещи в доме. Харрис вошла в комнату, когда Байден ушла, обнаружила предметы и вступила в сговор с другим обвиняемым, Робертом Курландером, чтобы продать их. Сначала они предложили материалы штабу Трампа, но там отказались.

В августе 2022 года Харрис и Курландер признали себя виновными. С продажи личных вещей они получили $20 тыс.

Судья Лора Тейлор Суэйн вынесла более суровый приговор, чем тот, которого добивалась прокуратура штата.

Ранее, 4 апреля, сообщалось, что воры в Лос-Анджелесе вынесли из денежного хранилища $30 млн, ограбление названо одним из крупнейших в истории города.