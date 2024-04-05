В Лос-Анджелесе произошло одно из крупнейших ограблений в истории города
Воры в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США, вынесли из денежного хранилища $30 млн, ограбление названо одним из крупнейших в истории города. Об этом сообщила газета Los Angeles Times в четверг, 4 апреля.
«В ходе одного из самых крупных денежных ограблений в истории Лос-Анджелеса грабители сумели скрыться с не менее чем $30 млн, совершив кражу в пасхальное воскресенье в денежном хранилище в долине Сан-Фернандо», — сказано в публикации.
Глава департамента полиции Лос-Анджелеса Элейн Моралес объяснила журналистам, что грабители проникли в здание и сумели вскрыть сейф, в котором хранились деньги. Организация, которой принадлежало здание, занималась сбором и обработкой наличных средств со всех предприятий региона.
Ранее, 7 февраля, с территории радиостанции WJLX в штате Алабама, США, украли башню высотой 60 м. Менеджер станции Бретт Элмор сообщил, что озадачен тем, как грабителям удалось совершить такое преступление, но так и не смог объяснить это для себя.