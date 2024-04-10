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CNN узнал о возможном запрете в США продуктов «Лаборатории Касперского»

CNN: в США хотят запретить пользоваться программами «Лаборатории Касперского»
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Администрация президента США Джо Байдена собирается издать указ, который запретит американским компаниям и гражданам использовать программное обеспечение (ПО), созданное «Лабораторией Касперского» из соображений национальной безопасности. Об этом 9 апреля сообщает телеканал CNN со ссылкой на пять американских чиновников.

По информации источников телеканала, указ находится на стадии доработки и может быть подписан уже в этом месяце.

CNN отмечает, что государственным учреждениям США уже запрещено использовать ПО «Лаборатории Касперского», но основная цель указа — полностью запретить частным компаниям использовать российский продукт.

Источники отказались сообщать подробности о том, в отношении каких конкретных российских технологических продуктов компании будут инициированы ограничения, но ожидается, что основное внимание будет уделено антивирусному программному обеспечению.

Согласно данным компании, программными продуктами «Лаборатории Касперского» пользуются более 400 млн человек и 240 тыс. компаний по всему миру. Власти США считают, что использование российского софта несет высокий риск для цифрового суверенитета страны.

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Ранее, 5 февраля сообщалось, что Государственный департамент США намерен ввести ограничения в выдаче виз для лиц, которые имеют отношение к неправомерному использованию коммерческого шпионского ПО. Отмечается, что меры по противодействию неправомерному коммерческому использованию такого ПО уже принимались Вашингтоном. Как напомнил госсекретарь США Энтони Блинкен, издавался указ о запрете использования правительством США коммерческого шпионского ПО, которое представляет угрозу национальной безопасности или внешнеполитическим интересам США.

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