Инженер Boeing заявил о серьезном дефекте в фюзеляжах у 787 Dreamliner
Фюзеляжи дальнемагистральных самолетов Boeing 787 Dreamliner содержат серьезные дефекты. Об этом 9 апреля сообщил один из инженеров американской компании Boeing Сэм Салехпур в интервью газете The New York Times (NYT).
«Господин Салехпур, проработавший в Boeing более 10 лет, указал, что проблемы возникли из-за изменений в том, как огромные секции (фюзеляжа. — Ред.) устанавливались и скреплялись вместе на сборочной линии. По его словам, фюзеляж самолета поставляется в виде нескольких частей от разных производителей, и они не имеют одинаковой формы в местах соединения», — говорится в материале.
Указывается, что в Федеральном управлении гражданской авиации (FAA) США подтвердили, что в настоящее время оно разбирается в предоставленной Салехпуром информации.
В последние месяцы американская авиастроительная компания Boeing находится в эпицентре скандалов, происшествия с лайнерами корпорации происходят регулярно по всему миру. Так, 8 апреля сообщалось, что у самолета Boeing-737-800 американской авиакомпании Southwest Airlines во время взлета разрушилась обшивка правого двигателя.
8 марта Boeing 777 при вылете из Сан-Франциско в Японию потерял шину, из-за чего ему пришлось совершить экстренную посадку в Лос-Анджелесе. Кроме того, шина упала на парковку и повредила несколько автомобилей.
Глава дубайской авиакомпании Emirates Тим Кларк 5 февраля раскритиковал американскую компанию Boeing за падение качества самолетов. Он добавил, что у Boeing остался последний шанс для исправления ошибок.
До этого, 5 января, Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines был вынужден вернуться в аэропорт Портленда, совершив аварийную посадку из-за разгерметизации, что привело к выбросу заглушки двери. На следующий день Федеральное управление гражданской авиации США сообщило о приостановке эксплуатации некоторых самолетов Boeing 737 MAX 9 после инцидента. Это решение затронуло 171 самолет.