Белый дом назвал нонсенсом дело СКР о финансировании терроризма чиновниками США

Возбужденное Следственным комитетом (СК) РФ уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО — настоящий нонсенс. Об этом 9 апреля заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге для журналистов.

«Это настоящий нонсенс», — сказал Салливан в ответ на просьбу отреагировать на информацию о соответствующем деле.

По его словам, США предупреждали Россию о готовящейся террористической атаке в Москве, «всё остальное — это информационный шум».

Ранее, 9 апреля, Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по информации о причастности чиновников стран НАТО и США к финансированию терроризма.

Российские следователи установили, что поступавшие через коммерческие организации деньги, в частности через действующую на Украине нефтегазовую компанию Burisma Holdings, на протяжении последних лет использовались для осуществления терактов в России и за ее пределами, чтобы устранить видных политических и общественных деятелей и нанести экономический ущерб.

Проверка по обращению депутатов Госдумы была организована 1 апреля. Отмечалось, что обращение депутатов Андрея Красова, Николая Харитонова, Яны Лантратовой и общественных деятелей Александра Дугина и Андрея Деркача касалось необходимости расследования организации, финансирования и проведения террористических актов со стороны США, Украины и других стран Запада.

Депутаты также попросили привлечь к ответственности физических и юридических лиц, которые задействованы в финансировании терроризма, и проинформировать общественность об установленных фактах.