Советник Нетаньяху обвинил ХАМАС в затягивании переговоров

В Израиле уверены в заинтересованности ХАМАС в затягивании конфликта и срыве переговорного процесса. Об этом «Известиям» заявил советник в офисе премьер-министра этой страны Дмитрий Гендельман.

Ранее, 7 апреля, завершились очередные переговоры в Каире между сторонами конфликта при посредничестве Египта, Катара и США.

«ХАМАС на протяжении длительного времени сначала соглашается на условия, а потом выходит из сделки. Мы убеждены, что это делается специально, для оказания еще большего давления на израильское военно-политическое руководство», — отметил он.

По словам Гендельмана, в еврейском государстве готовы выполнить соглашение, которое обсуждалась посредниками.

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