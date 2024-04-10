Спрос бизнеса на страховки от терактов резко вырос после трагедии в «Крокусе»

Спрос бизнеса на страхование от терактов вырос на 20–100% после трагедии в «Крокусе». Об этом «Известиям» рассказали крупнейшие игроки рынка. В «Альфа Страховании» число обращений на подключение этого риска увеличилось почти в два раза, сообщила руководитель управления страхования имущества юридических лиц компании Ирина Волжанина. Она ожидает продолжения этой тенденции.

В «Югории» тоже отметили повышение спроса за последние две недели. Всего количество обращений на включение риска терроризма в полисы и число запросов о тарифах повысилось на 20%. Однако в европейской части России динамика значительно выше — интерес увеличился на 90%, сообщили в пресс-службе организации.

Спрос вырос со стороны бизнес-центров и многофункциональных комплексов (они обычно совмещают в себе торговые, офисные и гостиничные помещения), отметил заместитель генерального директора компании «Абсолют Страхование» Михаил Алексеев. Он добавил: порядка 12–15% от общего числа застрахованных локаций уже оценивают размер доплаты или оформляют дополнительную защиту от терроризма и диверсий.

Рост спроса подтвердили также в «Согласии» и «Зетта Страховании». Сейчас страхование от терактов по большинству объектов весьма ограничено или отсутствует вовсе, отметил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. По его словам, теперь эта ситуация может измениться.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Нечем покрыть: спрос бизнеса на страховки от терактов подскочил после трагедии в «Крокусе»