Реклама
Прямой эфир
Мир
Вершинин рассказал о планах РФ направить в суд ООН доказательства зверств ВСУ в Донбассе
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье
Мир
WP указала на ухудшение положения ВСУ без помощи США
Общество
МВД РФ объявило в розыск признанную иноагентом писательницу Серенко
Экономика
Спрос бизнеса на страховки от терактов резко вырос после трагедии в «Крокусе»
Мир
США одобрили продажу Киеву комплектов для обслуживания ЗРК Hawk на $138 млн
Мир
На Украине предрекли трудности боевикам ВСУ на линии фронта в ближайшие месяцы
Мир
Конгрессмены потребовали от Белого дома отчет о выделенных Украине средствах
Мир
Немецкие политики призвали Шольца прекратить поставки оружия Украине
Мир
Украина вслед за Россией запросила заседание МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Мир
Вершинин рассказал о срыве планов Запада по конфискации замороженных активов РФ
Экономика
В России цены на ветровки выросли на 39%
Спорт
«Манчестер» и «Реал» сыграли вничью в первом матче 1/4 Лиги чемпионов
Мир
Посол Антонов сообщил о планах Вашингтона покончить с экспортом ресурсов из РФ
Происшествия
Стало известно о применении ВСУ химического оружия в ДНР
Мир
Зеленский рассказал о планах нового контрнаступления ВСУ
Сюжет:

Спрос бизнеса на страховки от терактов резко вырос после трагедии в «Крокусе»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спрос бизнеса на страхование от терактов вырос на 20–100% после трагедии в «Крокусе». Об этом «Известиям» рассказали крупнейшие игроки рынка. В «Альфа Страховании» число обращений на подключение этого риска увеличилось почти в два раза, сообщила руководитель управления страхования имущества юридических лиц компании Ирина Волжанина. Она ожидает продолжения этой тенденции.

На чужой риск: страхование ответственности владельцев массовых объектов сделают обязательным
В Госдуме обсуждают меры поддержки пострадавших в чрезвычайных происшествиях в ТЦ и культурных учреждениях

В «Югории» тоже отметили повышение спроса за последние две недели. Всего количество обращений на включение риска терроризма в полисы и число запросов о тарифах повысилось на 20%. Однако в европейской части России динамика значительно выше — интерес увеличился на 90%, сообщили в пресс-службе организации.

Спрос вырос со стороны бизнес-центров и многофункциональных комплексов (они обычно совмещают в себе торговые, офисные и гостиничные помещения), отметил заместитель генерального директора компании «Абсолют Страхование» Михаил Алексеев. Он добавил: порядка 12–15% от общего числа застрахованных локаций уже оценивают размер доплаты или оформляют дополнительную защиту от терроризма и диверсий.

Рост спроса подтвердили также в «Согласии» и «Зетта Страховании». Сейчас страхование от терактов по большинству объектов весьма ограничено или отсутствует вовсе, отметил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. По его словам, теперь эта ситуация может измениться.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Нечем покрыть: спрос бизнеса на страховки от терактов подскочил после трагедии в «Крокусе»

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024