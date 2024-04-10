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Россельхознадзор сможет автоматически блокировать фальсификат в магазинах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Россельхознадзор сможет автоматически запрещать или приостанавливать оборот продуктов, если зафиксирует, что они некачественные или небезопасные. Например, если речь идет о фальсификате, когда состав продукции не соответствует свойствам, заявленным на упаковке. Это значит, что невозможно будет пробить такую продукцию на кассе и совершить покупку.

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Россельхознадзор, Минпромторг и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) получили поручение разработать необходимый механизм для того, чтобы на практике реализовать такой подход. Срок исполнения поручения — III квартал 2024 года. Об этом сказано в протоколе Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, ее заседание проходило под председательством вице-премьера Дениса Мантурова. «Известия» ознакомились с документом.

«Механизм блокировки нелегальной продукции на кассе — инструмент оперативного реагирования на выявленные нарушения для надзорных органов. Он позволяет минимизировать риски приобретения такой продукции», — сказали «Известиям» в пресс-службе Минпромторга.

Для того чтобы исполнить поручение, сторонам придется интегрировать две системы так, чтобы они взаимодействовали оперативно. Это «Меркурий» Россельхознадзора, в котором содержится вся информация о ветеринарных документах на сырье для продуктов, и «Честный знак» ЦРПТ, она аккумулирует данные о промаркированной готовой продукции и ее обращении в рознице. Это актуально для икры, молочной продукции и БАДов, которые состоят из компонентов животного сырья.

Как пояснили «Известиям» в ЦРПТ, ведомство будет сверять информацию из этих баз данных. Если, к примеру, выяснится, что сырья для готовой продукции было недостаточно, то, скорее всего, речь идет о фальсификации. Далее надзорный орган должен запустить проверку, по итогам которой сможет оперативно отреагировать и заблокировать необходимую продукцию в рознице. В Россельхознадзоре изданию не предоставили комментариев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Убрать кассу: в РФ начнут блокировать продажу продуктов из некачественного сырья

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