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Убрать кассу: в РФ начнут блокировать продажу продуктов из некачественного сырья

Россельхознадзор получит возможность останавливать торговлю товарами с нарушениями в сырье
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Продажу продукции из некачественного сырья в магазинах будут останавливать автоматически. Сейчас Роспотребнадзор блокирует реализацию только готовых товаров. Уже в конце года подобную возможность получит и Россельхознадзор, узнали «Известия». Он будет онлайн приостанавливать покупки, если обнаружит брак в сырье. Минпромторг и ЦРПТ запустят механизм на базе системы маркировки — поручение сделать это дал вице-премьер Денис Мантуров. Как будет работать система и что позволит исключить риск технической ошибки — в материале «Известий».

Подключиться к кассе

Россельхознадзор сможет автоматически запрещать или приостанавливать оборот продуктов, если зафиксирует, что они некачественные или небезопасные. Например, если речь идет о фальсификате, когда состав не соответствует свойствам, заявленным на упаковке. Это значит, что такой товар невозможно будет пробить на кассе и совершить покупку.

Продукты
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Россельхознадзор, Минпромторг и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки «Честный знак») получили поручение разработать необходимый механизм, для того чтобы на практике реализовать такой подход. Срок исполнения — III квартал 2024 года. Об этом говорится в протоколе Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, ее заседание проходило под председательством вице-премьера Дениса Мантурова. «Известия» ознакомились с документом.

Механизм блокировки нелегальных товаров на кассе — инструмент оперативного реагирования на выявленные нарушения для надзорных органов, — сказали «Известиям» в пресс-службе Минпромторга. — Он позволяет минимизировать риски приобретения такой продукции.

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Для того чтобы исполнить поручение, сторонам придется объединить две системы — «Меркурий» Россельхознадзора, в котором содержится вся информация о ветеринарных документах на сырье для продуктов, и «Честный знак» ЦРПТ, она аккумулирует данные о промаркированных готовых изделиях и их обращении в рознице. Это актуально для икры, молочной продукции и БАДов, которые состоят из компонентов животного сырья.

Молоко
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Как пояснили «Известиям» в ЦРПТ, Россельхознадзор будет сверять информацию из этих баз данных. Если, к примеру, выяснится, что сырья для готовой продукции было недостаточно, то, скорее всего, речь идет о фальсификации. Далее служба должна запустить проверку, по итогам которой сможет оперативно прореагировать и заблокировать товары в рознице. В Россельхознадзоре изданию не предоставили комментариев.

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До сих пор весь сценарий реагирования был не таким гибким, пояснили в ЦРПТ. Надзорный орган (Роспотребнадзор или Россельхознадзор) выносил решение о запрете или приостановке оборота товаров. Документ рассылали компаниям, исполнение решения было «на совести бизнеса, так как при таком порядке отсутствует возможность узнать, у кого именно есть опасная продукция и какие участники оборота перестали ее реализовывать», отметили в организации. Но уже с 1 апреля оперативное реагирование стало доступно для Роспотребнадзора, именно это ведомство может в режиме онлайн блокировать готовую продукцию, если найдет какие-либо нарушения.

Контроль сырья

Схема ограничения реализации товаров по решению Роспотребнадзора через возможности системы маркировки «Честный знак» доказала свою эффективность, однако это ведомство отвечает только за безопасность уже готовой продукции — например, сыра или минеральной воды, сказал «Известиям» глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

— А если была обнаружена проблема в сырье — например, его изготовили из молока коровы, которой не сделали прививки, то это уже относится к ветеринарному контролю, то есть к ведению Россельхознадзора, который в настоящее время не использует такой механизм доступа к каждой кассе в стране, — добавил он.

Корова
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Автоматизация процессов позволит незамедлительно блокировать продажу небезопасной продукции, оптимизировать процессы поиска и идентификации отозванных товаров, а также снизить издержки бизнеса, сказал «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев.

— Суть контроля заключается в том, чтобы не допустить маркировку и продажу тех товаров, которые не прошли ветеринарную проверку, — сказал «Известиям» исполнительный директор Союзмолоко Артем Белов. — Норма пока не утверждена, но ее обсуждают в течение года, а производители молочной продукции уже вводят свой надзор за соответствием значений объемов в двух системах.

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Важно, что несовпадение данных не всегда можно считать нарушением, отметил эксперт. Есть объективные причины, связанные с процессами производства, которые могут приводить к расхождениям, норма предусматривает допустимые отклонения в 5%. Компании сейчас дорабатывают свои информационные системы, чтобы уложиться в этот предел, подчеркнул он.

Сыр
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев сказал «Известиям», что компании отрасли планируют принять участие в разработке механизма автоматической блокировки фальсификата. По его словам, очень важно настроить систему так, чтобы не возник риск технической ошибки, вследствие которой могут быть приторможены поставки продукции добросовестных производителей. Особенно в период лососевой путины на Дальнем Востоке, когда на рынок поступает большой объем красной икры, добавил он.

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