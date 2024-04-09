Спасатели вызволили пенсионерку из полной мусора квартиры под Челябинском

В городе Миассе Челябинской области местные спасатели вызволили пожилую жительницу многоэтажного дома из квартиры, до потолка забитую мусором, в том числе строительными материалами. Об этом 9 апреля сообщила региональная поисково-спасательная служба.

«Вчера днем в Миассе жители многоэтажного дома по улице Ильмен-Тау услышали за стеной крики о помощи <...> Пожилую женщину спасатели обнаружили под завалом вещей в коридорчике напротив туалета», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».

По информации службы, женщина проживала со своим сыном, которого в момент спасательной операции не было обнаружено на месте.

Кроме того, уточняется, что пожилая женщина, оказавшаяся под грудой мусора, была маломобильна, не могла назвать своего имени, а также «с трудом понимала происходящее вокруг и не могла вспомнить, что случилось».

Помимо спасателей в квартиру прибыли и местные сотрудники скорой помощи, поскольку женщине требовалась экстренная госпитализация.

Ранее, 4 апреля, сообщалось, что труп пожилой женщины обнаружили в квартире в Москве. Как уточнялось, от соседей в полицию 3 апреля поступила жалоба на сильный трупный запах из квартиры, в которой проживала пенсионерка. После чего сотрудники следственной группы прибыли по указанному адресу и обнаружили мумифицированный труп.