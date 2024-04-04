Мумифицированный труп женщины обнаружили в квартире в Москве

Труп пожилой женщины обнаружили в столичной квартире. Об этом 4 апреля сообщил источник «Известий».

От соседей в полицию 3 апреля поступила жалоба на сильный трупный запах из квартиры, в которой проживала пенсионерка. После чего сотрудники следственной группы прибыли по указанному адресу и обнаружили мумифицированный труп.

Оказалось, что женщина скончалась примерно два-три месяца назад. Кроме того, следов насильственной смерти не обнаружили. Также источник уточнил, что дверь в квартиру женщины была закрыта изнутри, ее тело обнаружили у порога.

В настоящее время труп направлен в морг, устанавливается причина смерти пенсионерки.

Накануне, 3 апреля, мумифицированный труп мужчины обнаружили в столичной квартире. Тело москвича с гнилостными изменениями лежало на кровати, внешних признаков насильственной смерти и следов волочения полицейские не обнаружили.