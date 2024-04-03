Мумифицированный труп мужчины обнаружили в квартире в Москве

В одной из московских квартир был обнаружен мумифицированный труп мужчины, который умер более месяца назад. Об этом 3 апреля сообщил источник «Известий».

По его словам, вечером 2 апреля в полицию поступило обращение о том, что жилец квартиры на улице Ферганской длительное время не выходит на связь. В результате правоохранители, прибывшие на место происшествия, приняли решение о вскрытии квартиры и обнаружили там труп 62-летнего хозяина жилища.

Источник уточнил, что квартира была закрыта изнутри на щеколду. Тело москвича с гнилостными изменениями лежало на кровати, внешних признаков насильственной смерти и следов волочения полицейские не обнаружили.

В настоящее время труп направлен в морг, устанавливается причина смерти мужчины. Выяснилось, что он умер более месяца назад.

Кроме того, проводится проверка в порядке ст. 144-145 УПК РФ (на наличие или отсутствие признаков состава преступления).

Ранее, 28 марта, в квартире жилого дома на улице Дубнинской в Москве были обнаружены скелетированные останки человека. Следователи начали проверку.